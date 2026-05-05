Как да оцелеем в AI революцията: Мо Гаудат с публична лекция в София през юни

Бивш топ мениджър в Google X ще говори за уменията, нужни за адаптация в ерата на изкуствения интелект в рамките на Green Transition Forum 6.0

Един от най-известните футуристи и бивш топ мениджър в Google X Мо Гаудат ще бъде в София на 3 юни за самостоятелна публична лекция, посветена на това как хората и обществата могат да се адаптират към ускоряващата се AI трансформация.



Събитието, озаглавено „Как да оцелеем в AI революцията“, ще се проведе като част от Green Transition Forum 6.0 – най-голямата платформа в Централна и Източна Европа, посветена на конкурентоспособността, индустриалната трансформация и устойчивото развитие.



Гаудат, който е бивш Chief Business Officer на Google X – изследователската лаборатория за „moonshot“ технологии на Google – е сред най-видимите гласове, които предупреждават, че изкуственият интелект ще промени фундаментално пазара на труда, икономическите модели и начина, по който обществата функционират. В последните години той развива силно публично присъствие чрез своите книги, подкасти и лекции, в които съчетава технологичен анализ с теми за човешкото поведение, щастие и адаптация към промяната.



Основният акцент на неговата визия е, че AI няма да бъде просто инструмент за автоматизация, а технология, която ще трансформира самото понятие за работа и стойност. В редица свои публични изяви той предупреждава за рязко ускоряване на автоматизацията в „белите якички“ професии и необходимостта обществата да се подготвят за период на сериозна икономическа и социална пренастройка.



Лекцията в София ще бъде фокусирана върху т.нар. „умения за оцеляване“ в новата технологична реалност – не само технически компетенции, а и когнитивни, емоционални и социални способности, които ще определят как хората работят и вземат решения в среда, в която машините все по-често надминават човешките възможности.



В своите книги като Scary Smart и Solve for Happy Гаудат развива тезата, че технологичният напредък трябва да бъде балансиран с по-дълбока човешка адаптация – включително способността да се управлява внимание, стрес и поведение в среда на постоянна промяна.



Появата му в София идва в момент, в който дебатът за изкуствения интелект в Европа се измества от теоретични сценарии към практически въпроси за пазара на труда, образованието и конкурентоспособността на икономиките. Някои прогнози вече предвиждат значителна автоматизация на професии в рамките на следващото десетилетие, включително в сферата на услугите и знанието.



В този контекст участието на Мо Гаудат в Green Transition Forum 6.0 добавя международен измерител към събитието, което традиционно събира водещи представители на бизнеса, политиката и академичните среди от региона.



За организаторите неговата лекция се вписва в по-широката цел на форума – да се очертаят не само икономическите, но и социалните и образователните последствия от технологичната трансформация, която вече променя глобалните индустрии.



София така се превръща в една от спирките на глобалния разговор за това какво означава „подготовка“ в епоха, в която самата дефиниция за работа, умения и продуктивност се променя по-бързо от всякога.













