ЕЦБ отчита по-високи очаквания за инфлацията и растежа в еврозоната

Източник: Gulliver Photos/Getty Images

Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани нагоре в краткосрочен план, докато прогнозите за икономическия растеж са понижени за 2026 и 2027 г., показват резултатите от проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) сред професионални анализатори за второто тримесечие на 2026 г., публикувани днес в сайта на регулатора.



Анкетираните очакват общата инфлация, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да достигне 2,7 на сто през 2026 г., 2,1 на сто през 2027 г. и 2,0 на сто през 2028 г. Прогнозите за 2026 и 2027 г. са ревизирани нагоре спрямо предходното проучване, докато очакванията за 2028 г. остават без промяна.



Основната инфлация по ХИПЦ, която изключва енергията и храните, се очаква да бъде 2,2 на сто през 2026 и 2027 г. и 2,1 на сто през 2028 г., като също е коригирана нагоре в краткосрочен хоризонт. Дългосрочните инфлационни очаквания до 2030 г. остават стабилни на равнище от 2,0 на сто.



В същото време прогнозите за реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) са понижени. Респондентите очакват икономиката на еврозоната да нарасне с 1,0 на сто през 2026 г., с 1,3 на сто през 2027 г. и с 1,3 на сто през 2028 г. В сравнение с предходния кръг оценките са намалени с 0,2 процентни пункта за 2026 г. и с 0,1 процентни пункта за 2027 г., като основна причина се посочва очакваното отрицателно въздействие на по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток. Дългосрочните очаквания за растеж остават непроменени на 1,3 на сто.



Очакванията за безработицата остават стабилни. Прогнозира се тя да бъде 6,3 на сто през 2026 г., 6,2 на сто през 2027 г. и 6,1 на сто през 2028 г., като същото равнище се очаква и в по-дългосрочен план.



Проучването отчита и по-високи очаквания за ръста на заплатите – 3,3 на сто през 2026 г., 3,1 на сто през 2027 г. и 2,9 на сто през 2028 г., което също представлява ревизия нагоре спрямо предходните оценки.



Проучването е проведено между 31 март и 8 април 2026 г. с участието на 56 експерти от финансови и нефинансови институции в Европа. От ЕЦБ уточняват, че резултатите не отразяват позицията на органите за вземане на решения на банката или на нейния персонал.

