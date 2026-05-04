София затвърждава позицията си на стратегически хъб за бизнес софтуер с AI

С тържествена церемония и символично срязване на лентата беше официално открита новата сграда на САП Лабс България, която бележи важна стъпка в дългосрочното развитие на компанията и утвърждаването на българския развоен център като стратегически технологичен хъб в рамките на SAP. С тази инвестиция лидерът в областта на бизнес софтуера с изкуствен интелект SAP подчертава дългосрочния си ангажимент към България и ролята си на иноватор и предпочитан работодател в ИТ сектора в страната.



На откриването присъстваха представители на ръководството на SAP, служители и официални гости, които заедно отбелязаха отварянето на новото пространство в Expo 2000, разположено на пешеходно разстояние от основния офис на компанията – SAP Center Sofia.



Работните пространства въплъщават визията на компанията за една модерна, гъвкава и устойчива работна среда, отговаряща на най-високите съвременни стандарти. Те съчетават функционалност и комфорт, а основен фокус при проектирането е поставен върху хората, екипната работа и обмена на идеи – ключови елементи за развойната и иновационна дейност на SAP. В новата сграда ще работят над 600 специалисти на компанията от разнообразни звена.



„Откриването на тази сграда е много повече от инвестиция в инфраструктура – това е инвестиция в хората, културата и бъдещето на SAP в България и израз на доверието на компанията към българските специалисти. Вече над 25 години доказваме нашата експертиза и сме горди, че над 2000 колеги ни припознават като работодател и допринасят за нашите общи цели. Новият ни офис отразява начина, по който работим, ценностите, които споделяме, и амбициите ни за растеж“, споделя Радослав Николов, изпълнителен директор на САП Лабс България.



„За мен е чест отново да гостувам в София и да съм част от това събитие. САП Лабс България има ключова роля като част от глобалната мрежа от развойни центрове на SAP, оттук се ръководи и развойната дейност за целия регион Югоизточна Европа. Новата сграда е ясен знак за дългосрочния ни ангажимент към изключителните таланти на местно ниво. Тук виждаме не само силна експертиза, но и култура на сътрудничество и иновации, която е в основата на успеха ни,“ допълва Драгана Бжелонич, ръководител „Стратегия и операции“ в направление „Продукти и разработка“.

