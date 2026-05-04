„УниКредит за ЦИЕ“ разширява достъпа до финансиране за бизнеса с нов ресурс от €2.6 млрд.

УниКредит дава старт на нов етап от инициативата „УниКредит за ЦИЕ“, с която разширява подкрепата си за микро, малките и средните предприятия в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). До края на 2027 г. групата ще осигури над €2.6 млрд. финансиране при облекчени условия, насочено към развитието на бизнеса в региона.



Инициативата обединява финансови решения, консултантска подкрепа и инструменти с гаранции, като основната ѝ цел е да подпомага компаниите в процесите на растеж, иновации и преход към по-устойчиви бизнес модели. Разширяването ѝ е част от стратегическата рамка UniCredit Unlocked, чрез която банката цели да ускори качествения си растеж и да създава стойност за своите над 20 милиона клиенти в Европа.



Новият етап се реализира в партньорство с водещи европейски институции – Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с подкрепата на национални програми. Чрез общо 35 гаранционни линии ще се улесни достъпът до по-изгодно финансиране за бизнеса в България и още осем държави от региона.



За компаниите това означава по-ниски изисквания за обезпечение, по-добри ценови условия, по-бързи процедури и достъп до специализирана експертна подкрепа.



Фокусът на програмата е върху ключови области като енергийна ефективност и устойчивост, дигитализация и иновации, развитие на местните вериги за доставки и разширяване на достъпа до финансиране за предприемачи, включително жени и млади хора.



От старта си през 2024 г. „УниКредит за ЦИЕ“ вече е осигурила над €2 млрд. ново финансиране чрез гаранционни програми, като е подкрепила повече от 18 000 компании в региона.



Успоредно с това банките от групата на УниКредит продължават да играят активна роля в подкрепата на реалната икономика, като само за последната година са предоставили кредити за около €15 млрд. на близо 430 000 микро, малки и средни предприятия в ЦИЕ.



„С този нов ресурс от €2.6 млрд., заедно със силните ни партньорства в Европа и подобрения ни модел на работа, ще можем да подкрепим още повече предприемачи в техните усилия за растеж, иновации и зелен преход. Това е в пълно съответствие със стратегията ни да ускоряваме устойчивия растеж и да предлагаме най-добрите решения за нашите клиенти в региона“, коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за ЦИЕ.

