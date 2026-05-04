Белоградчишките скали отново ще приютят „Опера на върховете” и „Сцена на върховете“

За поредна година един от най-обичаните и причудливи природни феномени в България - Белоградчишките скали, ще се превърне във величествен декор и атрактивна лятна сцена под открито небе за два големи фестивала с национален мащаб – XI-тото издание на „Опера на върховете“ и второто поред издание на „Сцена на върховете“.



Фестивалите са част от културния календар на Белоградчик. Те ще се проведат в периода 3 юли – 5 септември 2026 г., като ще съберат на едно място млади и утвърдени таланти - музиканти, изпълнители, солисти, оркестри, хорове и актьори, които за поредна година ще превърнат феноменалните Белоградчишки скали в магнетична открита сцена.



Организатор на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера - Русе и Националния музикален театър “Стефан Македонски”. Двата фестивала се провеждат със съдействието на община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD, Hongqi), хотел “Скалите”, Винарска изба „Магура“ и FastPay. С богата програма от спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена, организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-впечатляващите и мащабни културни събития в България.



Цикълът с изпълнения на живо ще започне на 3 юли с концерт-спектакъла „Кралят на валса“ по музика на Йохан Щраус-син, а на 4 юли ще бъде представен новият мюзикъл “Здравей, как си, приятелю” на Стефан Диомов. В програмата са включени също оперите на Джакомо Пучини - „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - „Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - „Кармен“, както и легендарният мюзикъл “Кабаре” от Джон Кандер. На сцената на скалите тази година ще бъде представена и оперетата „Графиня Марица“. Сред най-очакваните събития е и концерт-спектакълът „Live on Broadway“ с Рафи Бохосян, който ще пренесе публиката в света на големите мюзикъли с изпълнения от „Цар Лъв“, „Ах, този джаз“, „Коса“, „Красавицата и Звярът“, „Фантомът на операта“, „Mamma Mia!“ и други световни хитове.



Театралната програма предлага не по-малко атрактивни заглавия – от емоционалната комедийно-драматична пиеса „Оставам за малко“ с участието на Герасим Герасимов-Геро и Стефания Колева, през впечатляващия моноспектакъл „Чамкория“ на режисьора Явор Гърдев с участието на Захари Бахаров, до хитовите комедии „Петък вечер“ с Филип Буков и „Отчаяни съпрузи 2“: Бракувани“ с Владо Зомбори, които гарантират много смях, добро настроение и незабравими емоции.



„Сцена на върховете“ ще събере на едно място емблематични рок групи като Тангра, която има специално място в сърцето на Белоградчик с вечния си хит - “Нашият град“, превърнал се в официален химн на града, както и легендите от БТР, които ще излязат на сцената заедно със симфоничен оркестър. Фолклорен празник с вход свободен ще посрещна публиката на 7 и 8 август, а финалът на фестивала ще бъде поставен от монтанския духов оркестър „Монт Мюзик“ в навечерието на Деня на съединението. Билетите за спектаклите от програмата на двата фестивала вече са в продажба.

