Д-р Антонина Кардашева: За мен осъзнатата промяна е начин на живот

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.





ВЕСЕЛИН СТОЙНЕВ, КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА





Д-р Кардашева, светът около нас се променя с много по-бързи темпове от когато и да било в историята на човечеството. Какво ни помага на нас, хората, да се адаптираме успешно в такава обстановка?



Голяма част от хората изживяват негативно промените, защото са избрали да преживеят емоционална загуба. При процес на промяна е естествено да се разделяме със старото – работа, отношения, притежания, към които несъзнавано сме изградили привързаност или зависимост. Разделянето често поражда възприятия за загуба, които се развиват в чувства на тъга, безнадеждност, отчаяние, на тревожност – страх от загуба на смисъл, от предстоящ неуспех, от несъществуваща опасност.



А какво ни помага – адаптивните умения. Адаптивните умения са свързани с осъзнаването, че всяко нещо около нас и в нас е предпоследна версия на съществуването си. Тези умения се развиват с развитието на готовността ни да оценяваме, анализираме, да избираме как най-добре да действаме във всяка минута. Някои мои колеги наричат този процес „Отворено съзнание“ или „Чувствителност към промени“, защото именно органът амигдала (центърът на емоциите ни) е нашият физиологичен радар, който сканира и отчита несъответствията във външния и вътрешния ни свят. Той ни дава ценна информация през емоциите ни. Д-Р АНТОНИНА КАРДАШЕВА



управляващ директор на консултантската компания Smart Strategies





Основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност; национален координатор за България и за Англия към Световното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ (ISEI). Съавтор е на първия български метод ECAS за изследване на емоционална интелигентност. Най-новият и` проект е в партньорство с основателя на „Хаос Груп“ Петър Митев и се нарича Connective Minds – платформа за научно знание и разработване на методологии с доказан резултат в сферата на образованието.



Нашият субективен избор кои емоции да преживяваме е нашата сила! Оптимизмът, радостта, вдъхновението, че можем да се променим, е механизмът, който задвижва решение за здравословна промяна. Отказът, защитата, търсенето на причини кой е виновен, гневът, омразата е механизъм да преживяваме все повече емоционални загуби и нездравословна пасивност.



Вие сте психолог, коуч, ментор, консултант – в основата на Вашата работа е да помагате на хората да се променят, но как Вие лично подхождате към промяната?



Парадоксално е, че промяната е закодирана в човешките ни гени – динамиката на клетките ни за част от секундите го доказва, – но ние хората не искаме да приемем, че всичко се променя. И в основата е нашето желание за контрол – Азът си въобразява, че може да управлява и неуправляемото.



За мен осъзнатата промяна е начин на живот. Моят вътрешен емоционален радар винаги подпомага рационалното ми мислене кога и какво да променя. Да, и аз като други хора съм си позволявала да имам емоционални загуби, защото ми е липсвало знанието колко те разрушават менталното и физиологичното ми здраве. След като опознаеш емоциите на болестта, много повече цениш изборите на емоции да си здрав.





Колко трудно е да се променя един човек?



Все още няма измислен индикатор за трудност при измерване на човешката невропластичност. Факторите, които влияят на трудността един човек да се промени, са много. Например устойчивостта на моделите на мислене, емоции и поведение, заучени в различните възрастови периоди, особено в детството. Стигмата на семейните ценности, убеждения или предразсъдъци. Културните, религиозни или общностни табута.



В един от броевете на BGLOBAL написах статия за навиците. В този контекст, колкото по-устойчиви са невронните връзки в процеса на мислене на даден човек, толкова навикът или конкретно вярване са силно развити, което прави промяната по-трудна. Възрастта също е фактор – въпреки че мозъкът запазва пластичността си, по-възрастните хора може да срещнат по-голямо предизвикателство да се откажат от дългогодишни модели.



Силното желание за промяна и осъзнаването на нуждата от нея са ключови, но невинаги достатъчни, затова външната мотивация може да не е силен фактор. Според някои научни парадигми незадоволената потребност и желанието да се задоволи е силен двигател към промени при определени групи от хора.





Изкуственият интелект, автоматизацията и дигитализацията вече са новата действителност. Къде е мястото на емоциите в нея? Колко важна е ролята на емоционалната интелигентност в този нов свят?



Човешкият мозък има предсказателна функция и появата на изкуствен интелект не е случайна. Той е създаден като следствие от нашата потребност за оцеляване, емоционалната ни нагласа за адаптация към природните катаклизми. Човешката природа има лимитирани ресурси и затова очакваме, че изкуственият интелект може да ни помогне чрез неограничени възможности.



Лесно е да се адаптираме към машина, която възприемаме и оценяваме като полезна за здравето ни, улесняваща живота, спестяваща време. Трудно е да се адаптираме и приемем машина, която възприемаме като застрашаваща живота и съществуването ни. Моралната дилема е за нас хората: Какво точно искаме и как очакваме да преживеем съвместното ни бъдеще?



Използването на светлата страна на емоционалната интелигентност – добронамереност, интерес, оптимизъм, вдъхновение, удовлетворение – в процеса на създаване на изкуствения интелект е покана за споделено бъдеще. Докато тъмната страна – макиавелизъм, манипулативност, липса на морал, може да постави под съмнение бъдещото мирно съвместно съществуване между човешкия свят и света на изкуствения интелект.



Необходимо е високо ниво на осъзнатост и на морал на специалистите, отговорни за развитието и усъвършенстването на изкуствения интелект. Радвам се, че все повече се увеличават училищата, в които се въвеждат програми за социално-емоционалното учене, което е подходящият подход за разбиране и развитие на адаптивна интелигентност и емоционална интелигентност.





Загатнахте за значението на емоционалната интелигентност за посоката на развитие на технологиите, които оформят бъдещия ни свят – дали ще е по-човечен, или обратното. Това ли е фокусът на новия Ви общ проект с основателя на „Хаос Груп“ Петър Митев Connective Minds?



Емоционалната интелигентност е съвкупност от умения, които са ни жизненонеобходими, за да комуникираме с изкуствения интелект. Ако до този момент сме си позволявали да бъдем непрецизни в комуникацията с хората, то е, защото не сме очаквали, че те ще ни копират дословно като модели на общуване, послания, интонация, реакции. В този смисъл отговорността за това какви емоции избираме да преживяваме и демонстрираме, не засяга само нас лично. Нужни са ни нови „мета“ умения, за да приемем съществуването и да общуваме с този нов вид интелект.



Но в този динамичен технологичен свят пропускаме нещо много ценно! Домът на нашите емоции е нашето физическо тяло, което е много по-мъдро от изкуствения интелект. Нашето тяло, което ни свързва с природата ни и жизнения ни цикъл. Но ние не сме се научили да разпознаваме емоциите си като сигнали на тялото, не сме се научили да комуникираме с него, за да подобрим избора си на храна, движения, спорт.



Това, което с Петър много обсъждаме, е свързано с желанието да напомним, че силата на всеки от нас е в избора на емоция, в избора на преживяване и отношение към вътрешния си Аз, и то много преди да изградим отношение към другия. Силата ни е в избора aз да зная и да се развивам, за да знаят и другите. Това са и нашите послания към всички хора в различните социални екосистеми.





Целта ви е да създадете общество от съмишленици, които заедно да работят за емоционално-технологичното образование на децата и техните родители – какво ви дава оптимизма да смятате, че тази амбиция е изпълнима? На какво разчитате?



Да, така е. Провеждаме много срещи с хора с различна експертност и получаваме потвърждение на общото ни убеждение, че светът има нужда от нови умения, които да обновят човешките взаимоотношения и да предопределят бъдещите с изкуствения интелект. А всичко започва от образователните системи.



Connective Minds обединява грижата за вътрешния свят на човека с бурния прогрес на технологиите. Ние вярваме, че чрез насърчаване на вроденото у всеки от нас любопитство и поощряване на стремежа към усъвършенстване можем да създадем общност от адаптивни, креативни, толерантни и отговорни млади хора. Хора, които с еднаква страст се потапят в динамиката на технологичния поток, общуват активно, проявявайки грижа и разбиране към другите, и изследват богатите нюанси на собствената си душевност и емоционалност, за да се развиват активно. Такава е формулата на всеки бъдещ успех, а успехът на една личност е успех за цялото човечество.





Развитието на технологиите до момента показва, че промяната за хората има две страни – от една страна, се освобождава повече време за самоусъвършенстване, но от друга, живите контакти намаляват. Как ще се намира баланс между двете тенденции в бъдеще?



Това е илюзорна промяна. Ако един човек е активно развиващ се, той ще създава много и нови проекти с помощта на информацията от изкуствения интелект и ще ги обсъжда и валидира с приятели, колеги. Но ако е пасивен и хедонистичен, ще пие коктейли на плажа и ще се чуди защо му е толкова скучно и самотно. Въпрос на личен избор и критично мислене.





Как си представяте обществото след 30 години? И каква роля бихте искали да изиграе Connective Minds в осъществяването на тази представа?



Със сигурност си представям, че ще се радваме на ново поколение млади хора. След 30 години децата и младите хора активно ще анализират информацията, идваща от емоциите им, ще могат да разбират потребностите си и да намират алгоритми за регулация и себерефлексия.



Ние вярваме, че можем да променим културата на образованието, академичната рамка и нивото на развитие на когнитивните процеси при децата чрез използване на знанието за емоциите и регулацията на емоционалните процеси. Емоционалната интелигентност вече не е лукс, тя е наука от съществена необходимост за изграждане на устойчива адаптивност към бързо променящата се социална среда.



И сега вярваме, но и след 30 години очакваме, че всяко дете има право – освен да изгражда знания по български език и математика, технологии и предприемачество, езици и родинознание – да разбира себе си, да познава, осъзнава, използва и управлява емоциите си, за да се свързва пълноценно с другите и да се адаптира, за да съжителства с изкуствения интелект.

