Никола Цолов: Приемам всяка промяна като шанс да стана по-добър

С времето осъзнаваш, че скоростта и победите са само част от пътя. Истинската стойност идва от това какъв човек ставаш и какво оставяш след себе си, казва пред Bglobal младият български пилот

Източник: Тони Тончев

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Никола, отдавна постижения, и то в нетрадиционен спорт, не бяха обединявали българите така, както Вашите. Изненадан ли сте? Как приемате отношението на хората към Вас?



Честно казано, в началото бях много изненадан. Автомобилният спорт у нас не е толкова популярен, затова не очаквах подобна подкрепа. Но това ме мотивира още повече. НИКОЛА ЦОЛОВ най-младият български пилот, достигнал до Формула 2 – елитен шампионат на FIA и пряка стъпка към Формула 1



Още като тийнейджър доказва, че талантът от България може да се мери със световния елит. Шампион в Испанската Формула 4 и пилотът с най-много победи в историята на Формула 3.



През 2025 г. дебютира във Формула 2 и още в първите си стартове достига до подиум в Абу Даби. Част от Red Bull Junior Academy – мястото, където се раждат бъдещите звезди на Формула 1.



Известен с борбения си дух и прозвището Българския лъв. С всяко състезание носи името на България и София по най-големите писти в света. Мечтата му е да стане първият българин във Формула 1. Приемам отношението на хората с огромна благодарност и отговорност – знам, че има много млади хора, които гледат към мен, и искам да им покажа, че с труд и постоянство всичко е възможно.



От най-ранна възраст сте в постоянен преход – различни машини, серии, регулации, екипи. Как успявате в такова състояние на постоянна промяна? Как поддържате високо ниво?



Свикнал съм с промяната още от картинга – всяка година преминаваш в различна категория и трябва да се адаптираш. Най-важното за мен е дисциплината, работата с инженерите и желанието да се уча. Приемам всяка промяна като шанс да стана по-добър. А когато си фокусиран върху целта, не ти остава време да се страхуваш от новото.



Може ли човек да се научи да взема светкавични решения, или това е вродено? Как го правите Вие?



Бързите решения могат да се тренират – с опит, симулатори, анализи, работа с данни. Разбира се, някои реакции са естествени, но истински важна е подготовката. Прекарвам много време в разучаване на колата и стратегиите. Когато дойде състезанието, мозъкът просто реагира, защото е свикнал да избира правилното решение под напрежение.



Какво Ви помага да продължавате напред, без да губите фокус?



Помага ми това, че знам какво искам. Имам ясна цел и всеки ден правя нещо, което ме доближава до нея. В спорта има трудни моменти, грешки, разочарования – но те не трябва да те определят. Фокусът идва от мотивацията и желанието да се доказваш първо на себе си.



Има ли различен Никола в race mode?



Да, определено. На пистата ставам много по-концентриран и агресивен в добрия смисъл. В ежедневието съм по-спокоен и усмихнат, но когато сложа каската, всичко се подрежда – една цел, една мисъл, никакви разсейвания. Повечето пилоти имат това превключване, и аз също.



През 2025 г. направихте дебют във Формула 2 преждевременно, без стандартния период за адаптация. Как приемате неочакваните предизвикателства?



Тези стартове бяха голямо изпитание, но и огромна възможност. Подходих без страх – с идеята да науча максимално много от всеки метър на пистата. Най-важното в такива ситуации е спокойствието, бързата адаптация и доверието в отбора. Радвам се, че много експерти оцениха представянето ми, защото то беше плод на много работа зад кадър.



На чия подкрепа разчитате най-много? Кои са Вашите ментори и наставници?



На първо място – на семейството ми. Те са до мен от самото начало и без тях този път нямаше да е възможен. Много важна е и подкрепата на Red Bull. Част съм от тяхната младежка програма и това е огромна привилегия. Те предоставят структура, опит и среда, която развива младите пилоти по възможно най-професионалния начин. Работата с тях ме учи да се справям с големи очаквания, натиск и постоянен стремеж към най-доброто.



Също толкова значима за мен е и подкрепата на Campos Racing. Това е отбор с традиции в развиването на таланти, а работата с техния екип е удоволствие. Шефът на отбора Адриан Кампос вярва в мен, дава ми свободата да се развивам и винаги има точния съвет във важните моменти. Това ми дава увереност и стабилност.



На пистата разчитам много на инженерите и механиците – те са моят втори екип и имам пълно доверие в тяхната работа.



Как си представяте Никола Цолов след 30 години?



Надявам се след 30 години да съм човек, който не просто е сбъднал мечтите си, а е оправдал доверието и надеждите, които толкова много хора са вложили в него. Да съм стигнал възможно най-далеч в моторните спортове и да съм носил българското знаме със сърце, чест и отговорност – не само в моментите на успех, но и в трудните мигове.



С времето осъзнаваш, че скоростта и победите са само част от пътя. Истинската стойност идва от това какъв човек ставаш и какво оставяш след себе си. Бих искал да имам свое семейство, дом и вътрешен баланс – защото именно те дават смисъл на всичко останало.



След активната си кариера мечтая да върна наученото обратно – да помагам на млади пилоти, да бъда до тях в моменти, когато пътят изглежда прекалено труден, и да участвам в изграждането на бъдеще, в което моторните спортове в България имат посока, структура и мечти с хоризонт.



Ако един ден някое дете застане на стартовата линия, да повярва, че е възможно да победи, защото е видяло, че един българин е успял – тогава ще знам, че съм изпълнил истинската си мисия.



Вие вече сте част от „Хората на бъдещето“ в конкурса на BGLOBAL. За какво мечтаете? В какъв свят искате да живее Никола Цолов?



Мечтая за свят, в който младите хора имат възможност да преследват целите си независимо от произхода или обстоятелствата. Иска ми се България да продължи да се развива и да дава повече шанс на таланта – в спорта, в науката, в технологиите.



А лично аз мечтая един ден да застана на стартовата решетка във Формула 1 и да видя българския флаг там.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...