Промяната започва с един човек, който казва „А защо не?“

Източник: Тони Тончев

ГАЛИНА НАНКИНСКА е финансов консултант в „Балкан Сървисис“, ИТ компания за внедряване на софтуер. Била е счетоводител, главен счетоводител, финансов контролинг. Активно участва в изграждането на корпоративни стратегии, създаването и внедряването на процеси, внедряването на ERP системи. Магистър по счетоводство и контрол от УНСС. Омъжена, с две деца.

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Автор: Галина Нанкинска



КАК МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕШ ПРОМЯНАТА? Като за миг затвориш очи, за да помечтаеш, като се отпуснеш сам сред природата и оставиш въображението да те води, като усещаш и наблюдаваш. Попитай се какво ще те накара да се почувстваш свободен, щастлив, и какво всъщност означава за теб свободата и щастието?



Следва най-важният въпрос. И той е „А защо не?“.



Защо не опитам.



Защо не го направя.



Защо не си поставя цел.



Така започва промяната – когато видиш ясен път, по който да тръгнеш, който



изпълва сърцето ти



когато поемеш по него. Това е първата крачка. Вярвам, че всеки може да открадне мигове в натовареното си ежедневие, за да я направи.



Въпросът „А защо не?“ изглежда лесен, но само ако води до действие. Промяната е красива, но не се случва от само себе си. Правилните усилия ще ни донесат правилните резултати. Без промяна няма развитие. Без развитие няма успех. Без успех няма щастие и свобода.



Какво още ни трябва, когато тръгваме по този красив път на промяната? Трябва ни кураж. Кураж да направим нови неща, да заразим с него хората около нас, да им дадем пример и да ги убедим да ни последват.



„А защо не?“ е въпрос, който отключва в нас смелост, на която не сме подозирали, че сме способни. Започваме да правим неща, които доскоро ни изглеждаха трудни, страшни или несигурни.



Смелостта променя самочувствието ни



и ни води до резултати, за които тайничко мечтаехме вечер. На мен „А защо не?“ ми помогна да реша вътрешната си дилема и да спра да отлагам въпроса как да се променя, за да се превърна в човека, който успява, който е уверен и който е щастлив. Промяната идва, когато замениш обмислянето на детайли от действието, което би предприел със самото действие.



Въпросът „А защо не?“ ни помага за това да сме тук и сега, в настоящето, да сме по-адаптивни и адекватни, което води задължително до подобряване на продуктивността ни. Той разрушава стени



с него посяваме нови идеи



Да спра да се съмнявам и да започна да вярвам в себе си, в идеите и способностите си, дава вътрешна сила да стана по-добър човек за себе си.



Абсолютно невероятно е колко лесно се случва всичко, щом веднъж осъзнаеш способността си да се тласкаш напред. Когато стигаш до решение със сърцето, загърбваш страховете и позволяваш на смелостта и самоувереността да поемат контрола, което е много повече от това да послушаш шестото си чувство.



В мига, в който усетиш, че трябва да действаш за вдъхновяваща цел, е важно да се задвижиш и физически, иначе мозъкът ще те спре. Научни изследвания показват, че когато си поставиш цел, мозъкът си създава списък със задачи. И когато си близо до неща, които могат да подпомогнат постигането на тези задачи, мозъкът ти се опитва да ти предлага подходящи стъпки, като задейства инстинктите ти. Например, ако имаш за цел да подобриш здравето си, когато си вкъщи, не се случва нищо, но когато минеш покрай фитнеса префронталната кора се озарява, тъй като си близо до място, свързано с подобряване на здравето. И усещаш порив да се упражняваш, който ти напомня за целта. Обажда се вътрешният ти инстинкт и е важно да му обърнеш внимание.



Когато се стигне до цели, мечти, промяна на живота



вътрешната ни сила става гениална



свързаните с целта ни импулси, пориви и инстинкти са готови да ни направляват. Трябва да се научим да разчитаме на тях. Никога не знаем кога ще ни връхлети най-голямото вдъхновение и къде ще ни отведе то, ако не си вярваме достатъчно, за да действаме навреме. В този момент трябва да пренебрегнем чувствата си, мислите си и да направим това, което трябва да се направи.



Колкото повече човек вярва и усеща, че има контрол над бъдещето си, толкова повече се увеличава възможността му да бъде успешен и щастлив в настоящето.



Започни промяната от днес, не от понеделник, не от първо число на месеца или от първи януари. Моментът, върху който имаме влияние, е сега.



Да постигаш промяната, задавайки си въпроса „А защо не?“, е инструмент, това е начин не нещата да се случат лесно, това е начин, който кара нещата изобщо да се случват.



Няма нищо по-могъщо от усещането за увереност и гордост, което придобиваш, когато не спираш да напредваш и се изправяш в лице с предизвикателствата на живота и се заставяш да се променяш към по-добро.



Промяната не те води просто към успех, тя те учи да се справяш с провала, учи те на прозрение, което ти дава сила и контрол както върху положителните, така и върху отрицателни мисли.



А когато предаваме този начин на мислене и действие на хората около себе си, това променя и тях, създава общо вдъхновение, обща подкрепа за постигане на още по-стабилни и растящи успехи. Средата за постигане на резултати в общност с една и съща ценностна система умножава твоите усилия многократно.



Факт е, че колебанията и прекомерното обмисляне ни пречи да постигаме целите си. Да, най-трудното е да започнеш, затова винаги трябва да държиш мечтите и целите си пред погледа си, написани на хартия. Защото не мащабът води до промяна, а малките ежедневни действия, превърнати в позитивни навици.



Действията без колебания



се случват, когато позволиш на мечтата да те води.



Една от най-хубавите страни на това да работим с въпроса „А защо не“, е, че ако отново допуснем страха и несигурността да навлязат в живота ни, може да се попитаме „А защо не?“ и да рестартираме нашата промяна.



А сега избери място, избери време, свържи се със себе си и с природата и си отговори на въпроса „А защо не?“.

