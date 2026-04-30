AIBEST и Икономически университет – Варна подписаха споразумение за сътрудничество

30 April 2026 18:22
Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Икономически университет – Варна подписаха споразумение за сътрудничество, което поставя основата на работата между двете страни с фокус върху практическата подготовка на студентите.

Първата инициатива е съвместната магистърска програма „Аутсорсинг и бизнес развитие“, която стартира тази година и беше представена на специално събитие. Програмата има за цел да създаде по-добра връзка между обучението и реалната бизнес среда чрез работа по практически казуси, участие на експерти от индустрията и възможности за стажове.

Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на AIBEST към развитието на кадри за индустрии с висока добавена стойност.

Практическа подготовка и връзка с реализацията
Сътрудничеството предвижда активно участие на представители на бизнеса в учебния процес – чрез включване в разработването на учебно съдържание и участие в преподаването.

Заложени са възможности за стажове, работа по реални проекти и директен контакт с компании от сектора, което създава условия за по-плавен преход от образование към професионална реализация.

Фокусът е върху развитието на практически и приложими умения, съобразени с динамиката на технологичния сектор и изискванията на съвременната работна среда.

„Партньорството с бизнеса е от стратегическо значение за Икономически университет – Варна. Споразумението с AIBEST ни позволява да надградим утвърдената ни академична експертиза с практическия опит на глобални лидери в индустрията. Чрез новата магистърска програма „Аутсорсинг и бизнес развитие“ ние осигуряваме на студентите си пряк път към успешна реализация в икономиката с висока добавена стойност“, отбеляза проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на ИУ - Варна.

„Разширяването на сътрудничеството ни с академичната общност извън столицата е стратегически избор за AIBEST. Избрахме Икономическия университет – Варна за наш партньор, защото вярваме в потенциала на региона като водещ хъб за бизнес услуги и технологии. Нашата цел е не просто да обучаваме студенти, а да изграждаме лидери, които притежават уменията на бъдещето и са готови да се включат в реални бизнес процеси след завършването си“, коментира Александър Бекяров, член на борда на AIBEST.

Партньорството между AIBEST и университета е пример за устойчив модел на сътрудничество между образованието и бизнеса, който създава реални възможности за развитие на студентите и по-добра подготовка за нуждите на индустрията.


