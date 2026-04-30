AmCham обяви победителите на Hackathon 2026

Отборът «Agri PV” на Enery е големия победител в третото издание на AmCham Bulgaria Hackathon през 2026. Студентите Десислава Маринова, Искрен Йотинов, Николай Алексиев и Стиляна Танкова водени от ментора си Диляна Велева от Enery разработи проект за комплексно решение за устойчиво управление на земята под фотоволтаични паркове със залесяване на подходящи местни култури, умно управление на процесите и постигайки симбиоза между природата и бизнеса. Постигащ най-доброто представяне на техническо решение, бизнес приложение и финансова обосновка, този проект събра общото одобрение на журито и бе определен за Големия победител в инициативата.



Другите отличените отбори



Наградата за най-добър екип бе връчена на отбор CYBREACH на Syscom Engineering. в него взеха участие Калоян Йоргов, Виктор Вълчев, Георги Янев, Лора Церовска и Мария Цветанова с ментор Анжела Дамянова от компанията-участник. Те разработиха дигитална обучителна система за предотвратяване на онлайн кибер-измами и за повишаване на уменията на служители и граждани по отношение на кибер-сигурността.



Поради изключително високото ниво на презентациите през тази година, журито присъди и три награди в категория „Най-иновативно решение“. Отличените отбори са:



Отбор „Предотвратяане на ерозия и възстановяване на почви във фото-волтаичен парк“, сходен, но друг по същество казус на Enery. Той бе разработен от студентите Анна Стефанова, Марк Петров, Теосвета Велкова, и София Тончева с ментор Красимира Петкова.



Отбор „Argus“ на IBM, съставен от студентите Вилиан Герджиков, Мая Тачева, Орлин Кралов и Светлана Георгива, разработиха онлайн решение за изсветляване на пазара за недвижими имоти под ръководството на своя ментор Даяна Миткова.



Отбор KarieraHub, в който бяха студентите Ванеса Танева, Стилян Тодоров и Ана-Грейс Дачева, разработиха приложение за по-лесен контакт между търсещи стажове студенти и работодатели. Те работиха с ментор Виолетка Калчева.



Заради изключителната структура и методология в своята работата, журито определи и една специална (извънредна) награда за управление на проекти (Project Management). С нея бе отличен отбор TENSA на Sensata Technologies: Божидара Георгиева, Даниел Колев, Альона Онисценко и Виктор Маринов, като техни ментори бяха Цветелина Петрова и Николай Йорданов.



Друга специална награда бе връчана на студентката Елена Костадинова, която работи едновременно в два отбора по казусите съответно на Sensata Technologies и RingCentral.



Третото издание на Хакатона на Американска търговска камара в България (АТК) имаше обща тема „Технологиите за правене на добро – местното въздействие“ (Tech-for-Good: Local Impact“.



AmCham Bulgaria Hackathon 2026 бе съвместно организиран от Американска търговска камара в България в партньорство с Технически университет – София, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физико-технологичния факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Химико-технологичен и металургичен университет София. Двата дни на презентации на отборите се проведоха в Стопански факултет, а домакин на откриващото и закриващото събитие бе зала Тех Арена на ТУ – София. Хакатонът бе представен в три специални сесии пред студентите на тези висши училища, наред с директната онлайн комуникация.



Финалната церемония събра ръководители на четирите партниращи висши училища, преподаватели, голяма част от останалите до края на състезанието 58 студента, представители на участвали компании в т.ч. и ментори на отборите, както и журито.

