Ръстът на бизнес активността в еврозоната достига 44-месечен максимум през февруари

Източник: Pixabay.com - Hans

Бизнес активността в промишления сектор в еврозоната се е повишила с най-бързия си темп от близо четири години през февруари, тъй като новите поръчки са се увеличили, а фабричното производство е нараснало, въпреки че нарастващият натиск върху разходите е свил маржовете. Това показва най-новото проучване на „Хамбург къмършъл банк“ (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) и цитирано от Ройтерс.



Композитният индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) на „Хамбург къмършъл банк“, отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се е покачил до 50,8 пункта през февруари спрямо 49,5 пункта през януари, отбелязвайки най-високото си ниво от юни 2020 г. и за първи път е над прага от 50 пункта от август.



Показателите на Пи Ем Ай над 50 пункта свидетелстват за растеж на активността.



„Това изглежда като широкообхватно възстановяване на производствения сектор в еврозоната, тъй като шест от осемте страни, включени в проучването, вече са в зона на растеж“, каза Сайръс де ла Рубия, главен икономист в „Хамбург Къмършъл Банк“.



Подемът се дължи на най-значителното покачване на новите поръчки от април 2022 г., като търсенето е в положителна територия едва за втори път от близо четири години. Фабричното производство също е нараснало за 11- и път за 12 месеца, достигайки шестмесечен максимум.



Германия е в основата на възстановяването, тъй като се е върнала към растеж за първи път от над три години и половина. Италия, Нидерландия и Гърция също регистрират солидно повишение.



Положителното развитие при Пи Ем Ай в промишления сектор за Германия през февруари се дължи на значителното повишение, както на производството, така и на новите поръчки. Водещият индекс е бил подкрепен и от по-бавното намаляване на заетостта и запасите от закупени стоки и материали. Междувременно бизнес очакванията остават във възходяща траектория, достигайки най-високото си ниво от февруари 2022 г. Със стойност 50,9 пункта през февруари в сравнение с 49,1 пункта през януари, индексът сигнализира за подобряване на условията за работа на заводите в Германия за първи път от юни 2022 г.



Нивата на производството в Германия са се повишили за втори пореден месец през февруари, след като за кратко спаднаха в края на 2025 г. Темпът на растеж се е ускорил до най-високото си ниво от септември миналата година. Компаниите, участвали в проучването, информират за незначително увеличение на новите експортни поръчки.



Въпреки че през февруари е имало пореден кръг от съкращения на персонал в производствения сектор, последното намаление на заетостта е най-малкото от седем месеца. Наблюдава се и значително забавяне на темпа на спад на запасите от готова продукция.



Франция е единствената водеща икономика в еврозоната, която отчита забавяне, като производството като цяло е се е забавило след солидния ръст през януари.



Поръчките за износ са останали на слабо равнище, но са се свили с най-умерения темп от три месеца, което предполага, че търсенето се стабилизира.



Инфлационният натиск обаче се е засилил рязко. Разходите за производство са се повишили с най-бързите темпове от 38 месеца, тъй като компаниите са отчели по-високи цени на енергията.



Производителите са повишили продажните си цени с най-бързите темпове от март 2023 г.



Въпреки трудностите бизнес доверието е скочило до четиригодишен максимум, като компаниите са по-оптимистично настроени относно перспективите за растеж през идната година.



Производственият сектор на Испания е показал признаци на стабилизиране през февруари след два месеца на свиване, въпреки че търсенето е останало слабо, показва проучването на „Хамбург къмършъл банк“.



Пи Ем Ай в промишления сектор в Испания се е покачил незначително до 50 пункта през февруари, регистрирайки неутрална стойност след 9-месечен минимум от 49,2 пункта през януари



Въпреки стабилизирането новите поръчки в испанския промишлен сектор продължават да спадат за трети пореден месец, макар че е налице забавяне в сравнение с януари. Експортното търсене продължава да е проблем заради въздействието на американските мита и неблагоприятните валутни курсове.

