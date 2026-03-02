Корабоплавателни компании въвеждат такси за военен риск в Близкия изток

Източник: vecteezy

Водещи контейнерни корабоплавателни оператори въведоха такси за военен риск за товари, пристигащи или заминаващи от Близкия изток, предава „Файненшъл таймс“. Мярката се предприема, след като компаниите пренасочиха услугите си между Азия, Европа и САЩ, за да избегнат региона.



Третият по големина контейнерен превозвач в света, френската Се Ем А Се Же Ем (CMA CGM), обяви, че от понеделник и до второ нареждане прилага „извънредна такса за конфликт“ за курсове, превозващи товари до или от редица страни в Близкия изток и Северна Африка.



Същевременно петата по големина корабоплавателна груп - германската „Хапаг-Лойд“ (Hapag-Lloyd), съобщи, че също от понеделник налага такса за военен риск за товари до или от Персийския залив. Тя вчера обяви прекратяване на превозите през Ормузкия проток.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...