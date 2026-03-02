Masterclass за „Мозъчни тумори“ събра студенти и медици от цялата страна

На 28 февруари в МБАЛ „Надежда“ в София се състоя Masterclass на тема „Мозъчни тумори – предизвикателства и реалност“. Той бе организиран от Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) с подкрепата на Българското онкологично научно дружество (БОНД). Обучението се проведе в рамките на стартиралата през тази година БАМО Академия за продължаващо високо специализирано обучение и научни постижения в областта на онкологията за медицински специалисти, лекари-специализанти и студенти по медицина.



„Вярвам, че мастъркласът за мозъчните тумори ще даде началото на една много по-близка връзка между нас – специалистите, които работим в тази сфера, и ще ни даде възможност да помагаме на нашите пациенти много повече – да ги лекуваме и да подобряваме качеството им на живот“, каза председателят на БАМО д-р Мила Петрова при откриването на обучението.



Мозъчният тумор представлява необичаен растеж на клетки в черепната кухина, който може да бъде доброкачествен или злокачествен. Симптомите зависят от мястото и размера му, но често включват главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения, гърчове, слабост и промени в поведението. Лечението се определя индивидуално и може да включва операция, лъчетерапия, химиотерапия и медикаменти за овладяване на симптомите.



По последни данни на GLOBOCAN от 2022 г., новите случаи на рак на мозъка и централната нервна система в световен мащаб са близо 322 хил., като от тях над 67 000 са в Европа. Регистрираните смъртни случаи са над 248 хил., като над 54 000 от тях са на Стария континент. По тези показатели Европа се нарежда на второ място след Азия. Данните показват още, че туморът на мозъка засяга по-често мъжете.



Участие в обучението взеха повече от 70 студенти и медици от цялата страна. Презентациите обхванаха теми като класификация на мозъчните тумори, хирургични принципи при първични и вторични мозъчни тумори, принципи на радиотерапията, Law и High grade глиоми, образна диагностика, радионекроза, таргетна терапия и ролята на невролога при цялостния подход. Мастъркласът завърши с представянето на шест клинични случая от реалната практика и обсъждането на мултидисциплинарен подход в лечението.



Всеки от участниците ще получи сертификат за проведения курс на обучение.

