Петролът поскъпна до около $80 за барел, скоро може да достигне до $100

Корабоплаването в Ормузкия проток е спряно

Източник: Pixabay.com - ClickerHappy

БТА



Цената на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, скочи с 10 процента до около 80 долара за барел (159 м) в извънборсовата търговия в неделя, посочиха търговци от бранша, цитирани от Ройтерс. Анализатори очакват цените да достигнат до 100 долара, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран разпалиха нов конфликт в Близкия изток, посочва агенцията.



Извънборсовата търговия се извършва между купувачи и продавачи чрез частни, директни трансакции, вместо чрез централизирана публична борса, и може да се приеме за сигнал за посоката на ценово развитие, когато започне официалната борсова търговия.



„Макар че военните удари сами по себе си подкрепят цените на петрола, ключовият фактор тук е затварянето на Ормузкия проток“, заяви Аджай Пармар от международната компания за данни за енергийния пазар Ай Си Ай Ес (ICIS).



Иранската новинарска агенция Тасним съобщи вчера, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е спрял корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, а според информация от Оман, в неделя в региона е бил атакуван петролен танкер.



Повечето собственици на танкери, големите петролни компании и търговските къщи са спрели доставките на суров петрол, гориво и втечнен природен газ през Ормузкия проток, съобщиха източници от брашна, след като Техеран предупреди корабите да не преминават през ключовия морския маршрут. Повече от една пета от световния петрол се транспортира през Ормузкия проток.



„Очакваме при отварянето (на пазара в понеделник – бел. ред.) цените да са много по-близо до 100 долара за барел и може би да надхвърлят тази граница, ако видим продължително прекъсване на корабоплаването през протока“, обясни Пармар.



Лидерите страни от Близкия изток предупредиха Вашингтон, че война с Иран може да доведе до скок на цените на петрола до над 100 долара за барел, каза анализаторът Хелима Крофт, ръководител на отдела за проучване на суровините в инвестиционната банка „Ар Би Си Кепитъл маркетс“ (RBC Capital Markets).



От британската банка „Барклис“ (Barclays) също допуснаха, че цените на петрола могат да достигнат 100 долара.



В същото време днес ОПЕК+ обяви, че увеличава добивите с 206 000 барела на ден от април. Това е скромно увеличение, представляващо по-малко от 0,2 на сто от световното търсене, според експерти.



Макар че алтернативна инфраструктура би могла да се използват за заобикаляне на Ормузкия проток, нетният ефект от затварянето му би бил загуба от 8 до 10 милиона барела на ден от световните доставки на суров петрол, дори и след пренасочването на част от потоците през саудитския тръбопровод Изток-Запад и петролната инфраструктура на Абу Даби, заяви икономистът от „Рюстад енерджи“ (Rystad Energy) Хорхе Леон.



Консултантската компания „Рюстад енерджи“ очаква цените да се повишат с 20 долара до около 92 долара за барел при отварянето на утрешната търговия.



Кризата в Близкия изток след Американско-израелските удари срещу Иран доведе до преоценка на запасите от петрол на някои азиатски страни и на алтернативните маршрути за доставки, посочва Ройтерс.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...