Кой ще управлява Иран след смъртта на аятолах Хаменей?

Страната и регионът навлизат в период на нестабилност

Поддръжници на аятолах Хаменей излязоха из цялата страна скърбят за смъртта на своя лидер.

Смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей бележи повратен момент в историята на страната и създава сериозна несигурност както вътре в държавата, така и в целия Близък изток. Според информация на „Ню Йорк таймс“, иранската държавна информационна агенция официално е потвърдила смъртта му след военни удари, които предизвикаха нова ескалация на напрежението между Иран, Израел и САЩ.



Корпусът на гвардейците на ислямската революция, една от най-влиятелните военни структури в страната, заяви, че Иран ще отговори решително и ще отмъсти за убийството на своя лидер. Високопоставеният политик Али Лариджани също обеща, че иранските сили ще продължат съпротивата с още по-голяма решителност. Според „Ню Йорк таймс“, тези изявления подчертават, че Техеран няма намерение да отстъпва въпреки тежкия удар върху политическото си ръководство.



Реакциите сред населението на Иран са противоречиви. В столицата Техеран и други градове част от гражданите излязоха по улиците, за да празнуват края на управлението на лидер, който е управлявал страната близо 37 години. В същото време негови поддръжници изразиха скръб и опасения за бъдещето на страната. Това разделение показва дълбоките вътрешни политически и обществени напрежения.



Военният конфликт продължава да се разширява. САЩ и Израел обявиха, че ще продължат ударите си, докато постигнат своите цели, а Иран отговори с ракетни атаки срещу Израел. Няколко държави от региона, включително Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, също съобщиха за нападения. По данни на „Ню Йорк таймс“, това увеличава риска от мащабна регионална война.



Един от най-важните въпроси след смъртта на Хаменей е кой ще го наследи като върховен лидер – позиция, която е най-висшата политическа и религиозна власт в Иран. Според иранската конституция, изборът на нов върховен лидер се извършва от Съвета на експертите – влиятелен орган, съставен от духовници. Този орган има правомощията да избере наследник и да контролира неговата дейност.



По информация на „Ню Йорк таймс“, по време на преходния период управлението на страната ще бъде поето временно от колективно ръководство, включващо президента на Иран, ръководителя на съдебната власт и представител на Съвета на пазителите – мощен религиозен орган, който контролира законодателството и изборния процес. Тази временна структура има за цел да осигури стабилност, докато бъде избран нов върховен лидер.



Смъртта на Хаменей обаче създава риск от борба за власт между различни политически и религиозни фракции. Възможно е влиятелни фигури от духовенството, военните и политическите среди да се стремят да увеличат влиянието си върху процеса на избор на наследник. Анализатори предупреждават, че този процес може да доведе до вътрешна нестабилност и напрежение в управляващия елит.



Освен това смъртта на върховния лидер може да има сериозни последици за външната политика на страната. Новият лидер ще трябва да определи позицията на Иран по ключови въпроси, включително отношенията със САЩ, ядрената програма и ролята на страната в регионалните конфликти. Според „Ню Йорк таймс“, тези решения ще окажат значително влияние върху бъдещето на Близкия изток.



Кризата вече оказва влияние и върху глобалната икономика. Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световния петрол, беше затворен, което създава опасения за покачване на цените на енергията. Международните анализатори предупреждават, че продължителен конфликт може да доведе до сериозни икономически и политически последици в световен мащаб.



Ситуацията остава динамична и несигурна, като бъдещето на Иран ще зависи в голяма степен от това кой ще наследи Хаменей и как новото ръководство ще реагира на вътрешните и външните предизвикателства.

