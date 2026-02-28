Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран

Иран атакува с ракети Израел и бази на САЩ в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ

Източник: Getty Images

Пушеци над Техеран след израелските ракетни удари.

Съединените щати и Израел започнаха мащабна съвместна военна операция срещу Иран, насочена срещу военни и стратегически обекти, включително в столицата Техеран, Исфахан и други ключови градове. Операцията, планирана от месеци, бележи една от най-сериозните ескалации в региона от десетилетия.



В обръщение към нацията президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на „мащабни бойни операции“ и заяви, че целта е „да защитим американския народ чрез елиминиране на непосредствени заплахи от иранския режим“. Той призова иранците да се изправят срещу властта, като заяви: „Когато приключим, вземете правителството си – то ще бъде ваше.“ Тръмп също предупреди, че операцията цели унищожаване на иранската ракетна инфраструктура и военни способности. Няма непосредствена заплаха за България



Министър-председателят Андрей Гюров свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет с участието на министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и ръководителите на службите.



Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че към момента няма пряка военна заплаха за България, но наблюдението на въздушното пространство е засилено и армията е в готовност да реагира при промяна на обстановката.



Министърът на вътрешните работи Емил Дечев каза, че службите следят за потенциални рискове, включително терористични заплахи и миграционен натиск, и че са предприети мерки за повишена готовност на службите за сигурност.



Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че операцията ще създаде условия „иранският народ да вземе съдбата си в свои ръце“ и призова гражданите на страната „да премахнат игото на тиранията“. Израелските власти подчертаха, че целта е да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от Иран.



От Техеран съобщиха, че лидерите на страната - върховният водач на Иран Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан, са изведени в безопасност. Главнокомандващият иранската армия ген. Емир Хатами обаче е бил убит, според израелски източници.



Ответният удар на Иран последва в рамките на часове. Иранските сили изстреляха балистични ракети и дронове срещу американски и израелски цели в региона и по Израел. Сред поразените обекти са американската военновъздушната база Ал Удейд в Катар, базата Ал Салем в Кувейт, базата Ал Дафра в Обединените арабски емирства и обекти на Пети флот на САЩ в Бахрейн. Експлозии са съобщени и в други части на региона.



Иран разполага с най-големия арсенал от балистични ракети в Близкия изток, оценяван на между 2000 и над 3000 ракети. Те включват ракети с малък обсег от 300 до 1000 километра и ракети със среден обсег от 1000 до 3000 километра, способни да достигнат Израел, американски бази в региона и части от Европа. Някои от най-модерните модели, като „Седжил“, „Гадр“ и „Хоррамшахр“, имат обсег до около 2000–3000 километра. Разпръснати са из територията на стнаната, за да бъдат по-трудна цел за поразяване от американските и израелските сили.



Военни анализатори предупреждават, че конфликтът може да се разрасне в регионална война, ако атаките продължат, тъй като и двете страни разполагат със значителни военни ресурси и съюзници.

...