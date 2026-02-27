148 години от Освобождението на България - празнична програма в ефира на bTV на 3 март!

На националния празник - 3 март, bTV ще излъчи специална програма по случай 148 години от Освобождението на България. Екипите на медията ще покажат празничните чествания в страната, както и почитането на героите, дали живота си за свободата на Родината - на живо от историческите места.



Сутрешният блок „Тази сутрин“ започва в 06:55 часа със специална комбинирана продукция от връх Шипка и студиото в София. Водещият Богомил Грозев и неговите събеседници ще разговарят от историческия връх за паметта, символиката и значението на Освобождението - както в миналото, така и днес. Водещата в София Юлия Манолова ще коментира с историка Пламен Митев отражението на събитията от 3 март върху българската държавност. Репортерите на bTV ще се срещнат с хора, качили се в историческата местност и на паметника, за да споделят своите лични истории и впечатления, свързани с Освобождението и националния празник. В „Тази сутрин“ зрителите ще научат повече за подписването на Санстефанския мирен договор, за Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и новите мултимедийни ефекти, които допълват въздействащото платно, посветено на героичната обсада на Плевен, както и за най-дългото послание в България „Горди българи“, което ще бъде разгърнато върху 148-метрово бяло платно в Димитровград.



С паралелни включвания в „Преди обед“ след 09:30 часа ще бъдат показани тържествата и полагането на венци и цветя на връх Шипка, както и церемонията по издигане на Националното знаме на Република България пред Паметника на Незнайния воин в София, последвана от салют от 20 артилерийски залпа. От леката атлетика до фолклорната сцена - певицата Савина Пламенова ще представи нов прочит на легендарната песен за Капитан Петко войвода. Писателката Рене Карабаш, която постави родната литература на световната сцена, ще коментира силата на думите и свободата на словото. Патриотичният театър също ще намери място в празничното издание на „Преди обед“ - 16-годишният Кристиян Стоянов, поставил Левски и Вазов на голямата сцена, ще бъде гост в предаването.



Репортерите на bTV - от София Гергана Венкова, Леда Цветкова, Антоан Златков и Каролина Занкова, от Шипка - Станчо Станчев, Стефан Борисов и Димитър Върбанов, заедно с кореспондентите в страната, ще представят на живо и чрез специални репортажи как България отбелязва националния празник. Медията ще покаже от Стара Загора изложбата за българските опълченци „В памет на безсмъртните“, шествието с най-голямото българско знаме - 300-метров трикольор, светлинния 3D мапинг спектакъл „Памет“, както и програмата с тържествени моменти от Пловдив - възпоменателни събития и празнични концерти с участието на формирования от Българската армия.



Тържествената проверка-заря от площад „Народно събрание“ в София ще бъде проследена в централната емисия на bTV Новините с изнесен водещ Иван Георгиев, a Лиляна Боянова ще бъде в студиото на bTV.



В „Интервюто на деня“ специален гост на Златимир Йочев ще бъде един от най-четените български автори, преподаватели и общественици - проф. Георги Бърдаров. На 3 март двамата ще проведат вълнуващ разговор за историческото значение на Освобождението, за позитивизма, демографията на българското население - тогава и днес, както и за влиянието на тези събития върху съвременната и бъдещата българска идентичност.

...