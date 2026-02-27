Прогноза: евтините смартфони изчезват

Огромните инвестиции в AI инфраструктура оставят производителите на потребителска електроника без чипове за памет

Източник: Pixabay.com - TheDigitalWay

Анализатори прогнозират най-големия спад на световния пазар на смартфони през 2026 г., защото намаляващите доставки на чипове за памет продължават да покачват цените на устройствата, съобщи CNBC. Влошаващата се криза с процесорната памет може да доведе до свиване на световните пазари на персонални компютри и смартфони съответно с 11% и 13%, показва доклад на International Data Corporation (IDC). В същото време Counterpoint Research прогнозира 12% спад на годишна база в глобалните доставки на смартфони през 2026 г., като се очаква количеството на доставените устройства да е на нивото от 2013 г. Според Counterpoint Research това е най-големият годишен спад на пазара на смартфони в историята. Според Counterpoint Research при доставени 1,255 млрд. смартфони през 2025 г., през 2026 г. очакваното количество е 1,099 млрд.



До срива на пазара на смартфони се стига поради това, че инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект на технологичните компании изкупуват огромни количества от чиповете, което им дава приоритет пред производителите на смартфони и персонални компютри. Това води до ограничено предлагане и по-високи цени за последните, което се отразява в крайна сметка и върху продажните цени на потребителската електроника.



Недостигът на чипове вече доведе до скокове в цените на RAM-памет чипове, които са необходими както за потребителската електроника, така и за големите комплекси от центрове за данни, в които т.нар. хиперскейлъри инвестират. Компании от Microsoft до Amazon и Meta обявиха инвестиции от $650 млрд. в AI и за тях цената не е толкова важна, колкото да се сдобият с необходимите чипове навреме.



Въпреки че това преразпределение на доставките на чипове е засегнало производителите на устройства от години, предишните прогнози за въздействието на търсенето, подхранвано от изкуствения интелект, непрекъснато подценяват сериозността на недостига, според Брайън Ма, вицепрезидент по изследванията на устройствата в IDC.



„Ситуацията се влоши драстично през последните няколко месеца“, казва пред CNBC Брайън Ма, вицепрезидент по изследванията за устройствата в IDC. IDC първоначално очакваше растеж на световните пазари на персонални компютри и смартфони съответно от около 8,3% и 2% тази година, но коригира прогнозите си, за да отрази влошаващите се перспективи за доставките на чипове.



Недостигът на чипове вероятно ще принуди производителите да прехвърлят тежестта на свиващите се маржове върху потребителите, което вероятно ще означава по-малко нови потребители и по-дълги цикли на подмяна за устройствата, очакват от Counterpoint. Също така оттам прогнозират, че производителите ще се насочат повече към устройства от среден и висок ценови клас, като може изцяло да се откажат от ниския клас евтини смартфони.





