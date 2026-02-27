Практиките на „Тесла“ увеличават неравенството в САЩ, според нов анализ на „Оксфам“

На 5.11.2025 акционери, синдикалисти и граждански активисти протестираха срещу предложението на Tesla да изплати $1 млрд. на Елон Мъск като CEO.

Производителят на електромобили „Тесла“ (Tesla) допринася за задълбочаване на неравенството в САЩ чрез стратегическо използване на данъчни убежища и „вратички“ във федералното законодателство, поддържане на привидност за корпоративен надзор, селективен подход към трудовите права и използване на личното влияние на ръководителя й Илон Мъск върху правителството на САЩ за намаляване на регулаторния контрол. Това посочва неправителствената организация „Оксфам“ (Oxfam) в нов анализ, получен в БТА, при който е използвала своята Рамка за корпоративно неравенство.



Анализът, озаглавен „Trillionaire in the Making“, който разглежда влиянието на „Тесла“ върху неравенството в САЩ като ключов фактор за екстремното натрупване на богатство от Илон Мъск, чието състояние доближава прага от 1 трлн. долара.



Към февруари 2026 г. нетното състояние на Илон Мъск вече е почти 900 млрд. долара и му остават по-малко от 200 млрд. долара, за да достигне статут на трилионер, припомня „Оксфам“, позовавайки се на данни на „Форбс“. Основен двигател на огромното му богатство през последните години е собствеността му в „Тесла“.



Благодарение отчасти на „Тесла“ нарастващото богатство на Мъск е станало най-голямото в света досега.



Анализът на организацията показва, че с 1 трилион долара Мъск би могъл да надмине брутния вътрешен продукт (БВП) на цели държави (нетното му състояние например би било по-голямо от БВП на богати страни като Швейцария, който към 2024 г. възлиза на 936 милиарда долара), да изплати изцяло държавния дълг на 31 от най-бедните страни в света, които са в или с висок риск от дългова криза, и въпреки това да му останат повече от три четвърти от богатството му, да подари по 1 млрд. д. на 1000 души, увеличавайки броя на милиардерите в света с над 30 процента – от 3028 на над 4000, както и да изплаща заплатите на всичките 535 членове на Камарата на представителите на САЩ през следващите 10 742 години.



