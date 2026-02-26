Експерти отчетоха обрат на пазара на недвижими имоти в София

Вижте какво се случи на първия за годината бизнес форум на Imoti.net, част от Investor Media Group

След години на хроничен недостиг на предлагане жилищният пазар в София започва да показва признаци на обръщане на тенденцията. В отделни райони към февруари вече се отчита осезаемо увеличение на броя активни оферти, а времето за реализиране на сделки се удължава. Това беше един от основните изводи по време на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от Imoti.net, част от Investor Media Group – втората най-предпочитана медийна група у нас.



Според участниците на пазара излизат повече продавачи, включително собственици, придобили имоти през последните една-две години. В същото време купувачите подхождат по-предпазливо, а сделките се финализират по-бавно.



Възможно свръхпредлагане в отделни зони



Анализ на Colliers, базиран на демографско развитие, издадени разрешения за строеж и въведени в експлоатация сгради, показва, че за първи път от осем години в някои части на столицата е възможно да се стигне до локално свръхпредлагане. Това съобщи Иглика Йорданова, управляващ партньор в компанията.



По думите ѝ, паралелно се наблюдава влошаване на финансовата достъпност. „Следим лихвените нива и съотношението между трудовия доход и цените на жилищата. През миналата година доходите нараснаха с около 10%, но ръстът на цените беше по-висок. Това означава, че имотите стават по-малко достъпни за основния купувач, който остава на местния пазар“, коментира Йорданова.



Повече оферти, по-голяма ценова конкуренция



Тенденцията за увеличено предлагане от началото на 2026 г. беше потвърдена и от представители на брокерския сектор.



Спаска Шарланджиева, съосновател и управител на „Велдикс“, посочи, че в конкретни райони броят на конкурентните оферти е нараснал значително. „Ако миналата година имахме две-три конкурентни на нашите обяви, сега те са около десет. Случва се в рамките на седмица след определяне на цена за даден имот на пазара да излезе сходен апартамент с 50–60 хил. евро по-ниска офертна стойност“, каза тя.



Според нея част от продавачите са изчаквали приемането на еврото и началото на новата година, за да активират плановете си за продажба.



Инж. Румяна Александрова, собственик и управител на „Сандер Корект“, също отчита чувствително нарастване на офертите. По думите ѝ в райони, в които през миналата година е имало две-три активни обяви, сега те достигат 12–15. Наблюденията ѝ показват, че част от собствениците са инвестирали в имоти през последните години и сега тестват пазара с цел реализация на печалба.



Пазарът остава активен, но селективен



Въпреки увеличеното предлагане, пазарът остава активен, отбеляза Момчил Кръстев, партньор и мениджър „Екип“ в „Примо + недвижими имоти“. По думите му по-широкият избор дава възможност за по-прецизни пазарни анализи и по-реалистично позициониране на имотите още на първа среща с клиента.



„Преди пет-шест години имаше повече продавачи, които излизаха на пазара с нагласата да пробват много висока цена, защото пазарът го позволяваше. Днес средата е различна – започва ясно да се отсяват мотивираните продавачи“, коментира Кръстев.



Общата картина, очертана по време на форума, показва навлизане на жилищния пазар в София в по-балансирана фаза. Нарастващото предлагане и по-внимателното поведение на купувачите създават предпоставки за по-реалистично ценообразуване и по-голяма прозрачност в сделките – процес, който ще бъде определящ за динамиката през следващите месеци.

