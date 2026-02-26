Учители от Перник създадоха онлайн вестник за живота в детската градина

Преподавателите от ДГ №9 „Калина Малина“ – гр. Перник, заедно със своя директор г-жа Михаела Ивайлова, представиха пилотния брой на своя нов онлайн вестник „Мозайка на утрешния ден“ - инициатива, създадена специално за родителите на детската градина. Чрез него екипът ще споделя новини, акценти от ежедневието, реализирани проекти и добри практики, за да направи образователния процес по-видим, разбираем и близък до семействата.
Пилотното издание бе представено в рамките на мащабното събитие за предучилищна педагогика – форума „Градивни частици на бъдещето“, организиран от издателство „Клет България“. Именно там екипът на детската градина сподели своята идея пред колеги от цялата страна, като ги насърчи да търсят нови и ефективни форми за комуникация с родителската общност. В рамките на събитието г-жа Михаела Ивайлова и нейният екип проведоха собствена работилница, в която представиха концепцията на вестника и обмениха опит с други педагогически специалисти.
„Впечатлен съм от енергията и креативността на детските учители и от смелостта им да търсят нови форми за представяне на своите успешни проекти. Те доказват, че професията се развива чрез инициативност и активна позиция. Убеден съм, че този вестник ще се утвърди като устойчива платформа за представяне на работещи идеи и ще даде заслужена видимост на техния всеотдаен труд“, каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.
В пилотния брой са събрани идеи и примери от педагозите по време на работните групи на форума за предучилищно образование с теми като опазване на природата, здравословно хранене, творчески занимания и празнични инициативи. Вестникът създава пространство, в което думите на учителите се срещат с вълненията на децата и любопитството на семейството, позволявайки на родителите да надникнат в ежедневието в детската градина, да разберат смисъла на всяко занимание и да участват активно в процеса на учене. Страниците му дават идеи за съвместни занимания у дома и показват как всеки момент в детската градина развива умения, любопитство и социални компетенции у децата.
С подобни проекти издателство „Клет България“ продължава да насърчава активните педагогически общности и да дава гласност на работещите образователни модели. Компанията подкрепя съвременни подходи, които поставят детето в центъра на процеса и помагат знанията да се превръщат в практически умения и социални компетентности с дългосрочна стойност.
Онлайн вестникът може да бъде разгледан тук: https://shorturl.at/cyA50
