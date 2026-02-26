Германия залага на индустриален AI, за да се конкурира със САЩ и Китай

Страната вече използва изкуствения интелект за по-интелигентно производство – с виртуални фабрики, роботизирани флотилии и нов индустриален облак

Източник: Deutsche Telekom AG / Cindy Albrecht

Този месец Германия стартира мащабен проект за изкуствен интелект (AI), за да намали зависимостта си от американски доставчици на високопроизводителни изчисления и обработка на данни – ход, който се разглежда като помощ за Европа да контролира собственото си бъдеще в ерата на AI, предаде Deutsche Welle.



Индустриалният облак с AI, подкрепен от Deutsche Telekom, беше построен за рекордно кратко време, като планирането, изграждането и стартирането отне само шест месеца, в сравнение с типичните за подобни проекти 12 до 24 месеца.



Телекомуникационната компания пренареди и модернизира съществуващо съоръжение в Тухерпарк в Мюнхен, с близо 10 000 графични процесора NVIDIA Blackwell – висок клас чипове, които в момента са в световен недостиг. Телекомуникационната компания казва, че изчислителната мощност е толкова голяма, че всички 450 милиона граждани на ЕС могат да използват едновременно AI асистент.



Индустриалният облак с AI обаче не е за индивидуални потребители. Вместо това, той е насочен към индустриалните гиганти в Германия, включително автомобилни производители, производители на машини и роботика. Той би могъл да бъде и критичен инструмент за изследователски институции, публичния сектор и фирмите, разработващи AI приложения.



„Инвестираме в изкуствен интелект, в Германия като бизнес локация, а и в Европа, като цяло“, каза Тим Хьотгес, главен изпълнителен директор на Deutsche Telekom, по повод старта. „Нашата фабрика за изкуствен интелект в Мюнхен е основата за иновативни бизнес модели, за индустрията, стартиращите компании... правителството - и за суверенитета. Тук доказваме, че Европа може да прави изкуствен интелект.“



Индустриалният AI се възползва от силните страни на Германия



Новият проект е в пряко съответствие с по-широките амбиции на Германия в областта на индустриалния AI, като го адаптира към нишата на страната – производството – вместо към потребителя, където САЩ и Китай имат очевидна преднина.



Антонио Крюгер, изпълнителен директор на Германския изследователски център за изкуствен интелект (DFKI), е съгласен, че индустриалният AI дава шанс на Германия да навакса, без да рискува с инвестиции от трилиони долари по подобие на двете най-големи икономики в света.



„Индустриалният AI позволява на Германия да се възползва от силните си страни: проектирането на по-малки, специализирани модели на AI, които използват повече от десетилетие данни от малките и средни предприятия на Германия, известни като Mittelstand“, каза Крюгер пред DW.



Германският Mittelstand, широко считан за гръбнака на икономиката на страната, е натрупал години на високоспециализирани данни за производство, логистика и машини, които сега са безценни за обучение на индустриални системи с AI.



Германия предлага „надежден изкуствен интелект“



Германската стратегия също се формулира като „надежден изкуствен интелект“, превръщайки често критикувания Закон на ЕС за изкуствения интелект от пречка за иновациите в конкурентно предимство, като предоставя на производителите ясни и приложими правила за внедряване на безопасни и надеждни системи.



Крюгер добави, че ако Германия може да „изгради инфраструктура, която е достатъчно надеждна, за да могат компаниите да предават данните си, това ще ни помогне да останем конкурентоспособни“. Топ индустриални AI проекти в Германия



Siemens

Придобиване на Altair Engineering



10 милиарда долара за придобиване на усъвършенстваните симулации, проектиране, основано на изкуствен интелект, и високопроизводителни изчислителни инструменти на Altair.



Google

Разширяване на инфраструктурата с изкуствен интелект



6,4 милиарда долара за изграждане на най-съвременни центрове за данни и облачен капацитет, с фокус върху високопроизводителни услуги с изкуствен интелект за автомобилния сектор.



Bosch

Разработване и приложение на изкуствен интелект



2,9 милиарда долара финансират разработването, интеграцията и мащабирането на изкуствен интелект в основните бизнеси на Bosch в световен мащаб.



Mercedes-Benz

Инициатива за преквалификация в областта на изкуствения интелект



2,2 милиарда долара за повишаване на квалификацията и преквалификация на глобалната работна сила в областта на дигитализацията, анализа на данни и изкуствения интелект до 2030 г.



Deutsche Telekom

Индустриален облак с изкуствен интелект



1,2 милиарда долара за AI индустриален център, задвижван от близо 10 000 графични процесора NVIDIA Blackwell. Фокусът върху почтеността е в основата на други големи инвестиции в индустриален изкуствен интелект, включително разширеното партньорство на Siemens с NVIDIA, обявено на CES 2026, за разработване на операционна система за индустриален изкуствен интелект. Компанията също така вгражда асистенти с изкуствен интелект в платформи за автоматизация на фабриките.



Междувременно Bosch харчи 2,4 милиарда евро за внедряване на технологии, базирани на изкуствен интелект, насочени към подобряване на контрола на качеството на производството.



Германското министерство на икономиката прогнозира, че широкото внедряване на изкуствен интелект в индустрията може да добави поне един процентен пункт към годишния растеж на реалния БВП, считано от тази година.



Предпазливостта на бизнеса може да забави внедряването на AI



Въпреки огромния потенциал на индустриалния AI, Германия е изправена пред познато препятствие при възвръщането на загубените позиции в надпреварата за AI - нежеланието да се рискува. Често срещано оплакване срещу германските бизнес ръководители е бавното и колебливо вземане на решения. В този случай проектите с AI в Германия често засядат в пилотен режим.



„Германските фирми често се опитват да направят своите AI продукти перфектни, преди да ги пуснат на пазара“, каза пред DW Ишанш Гупта, ръководител на отдела за AI и дигитализация на BMW. „Китай и САЩ пускат несъвършени версии, за да им помогнат да се подобрят, учейки се от обратната връзка от потребителите.“



Ръководителят на BMW смята, че индустриалният AI ще узрее наистина, когато германските бизнес лидери напълно подкрепят технологията и след като моделите предоставят причинно-следствени доказателства, което според наблюдателите на индустрията може да се случи след до пет години.



Днешните системи с AI работят до голяма степен чрез откриване на статистически корелации в огромни масиви от данни. Те забелязват модели и асоциации, вместо да разбират защо се случват нещата. Това ограничава тяхната полезност в сложни индустриални условия.



В бъдеще индустриалният изкуствен интелект би могъл да помогне на германските производители да разрешат много по-големи бизнес кризи, като неочаквани проблеми с доставките, нестабилни цени на енергията или необходимостта от ускоряване на пускането на нови продукти.



„Да кажем, че искате да разберете как стачка в Полша би могла да повлияе на вашата верига за доставки“, дава пример Гупта. „С причинно-следствени модели на изкуствен интелект, лидерите биха могли да тестват промяна на доставчици, преразпределение на капацитет или да коригират планирането на работната сила, за да изчислят очакваното въздействие.“



Индустриалният AI може да забави на напредъка на Китай



Стратегията за индустриален изкуствен интелект се прилага в ключов момент за германската икономика. Страната не само изостава в световната надпревара за изкуствен интелект. Производствената ѝ база също бързо губи позиции от Китай.



В продължение на десетилетия Китай беше лудница за германските производители, осигурявайки както огромен потребителски пазар, така и евтини, надеждни части и суровини, които задвижваха техния възход. Но през 2025 г. германският износ за Китай спадна до 81,8 милиарда евро, най-ниското му ниво от десетилетие, според статистическата агенция на германското правителство Destatis.



От пика си през 2022 г. германският износ за Китай е намалял с близо една четвърт, воден от рязък спад от 66% в доставките на автомобили, показват данните на Евростат. Германските производители също са изправени пред интензивна конкуренция от Китай на другите си основни експортни пазари.



Доклад, публикуван този месец от Rhodium Group, базираната в Ню Йорк изследователска къща, специализирана в Китай, предупреждава, че Берлин „трябва да поеме контрола, да определи дългосрочни индустриални и технологични приоритети в тясно сътрудничество с индустрията и да въведе политики за тяхното изпълнение“.



Мерц подкрепя амбицията с финансиране



Миналата година канцлерът Фридрих Мерц стартира Националната програма за високи технологии, обещавайки финансиране от 18 милиарда евро до 2029 г. Тя дава приоритет на изкуствения интелект като една от шестте стратегически технологии, наред с квантовите изчисления, микроелектрониката, биотехнологиите, термоядрения синтез и климатично неутралната мобилност.



„Изкуственият интелект изисква индустриален мащаб“, каза Мерц в реч на Световния икономически форум в Давос миналия месец. „Германия разполага с един от най-големите индустриални масиви от данни в света. Това е само една от причините, поради които инвестираме във високопроизводителни гигафабрики с изкуствен интелект, ускорявайки разширяването на центровете за данни и създавайки цифрова инфраструктура за конкурентна икономика, основана на изкуствен интелект.“



Новият индустриален облак с изкуствен интелект в Германия вече работи с повече от една трета от капацитета си, според Deutsche Telekom. Платформата вече работи с базираната в Мюнхен компания Agile Robots, която съчетава изкуствен интелект с роботика, и PhysicsX, специалист по техническа симулация, която помага за съкращаване на циклите на разработване на продукти.



Но макар индустриалният изкуствен интелект да има потенциал да помогне за обръщане на съдбата на Германия, Крюгер от DFKI смята, че това може да не е достатъчно, за да предотврати спада в производството в дългосрочен план.



„В рамките на следващите пет до десет години индустриалното производство ще продължи да играе голяма роля в икономиката, но няма да бъде най-важният сектор“, каза той пред DW. „Германия трябва бавно да се трансформира в икономика на услугите, особено цифровите услуги.“

