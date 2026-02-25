EO DENT бе отличена с наградата „БРАНД НА ГОДИНАТА“ в категория „ЗДРАВЕ“

Веригата стоматологични клиники EO DENT бе отличена с престижната награда „БРАНД НА ГОДИНАТА“ в категория „ЗДРАВЕ“ по време на официалната церемония BEST BRANDS AWARDS 2026. Отличието бе връчено лично от МАРЯНА МАРИНОВА, организатор на конкурса, на Д-Р ЕВА ПАВЛОВА, която прие наградата с благодарност към своя екип и пациенти. „Това отличие е признание за труда, постоянството и високите стандарти, които следваме всеки ден. Нашата мисия е да създаваме доверие и спокойствие за всеки пациент,“ сподели Д-Р ЕВА ПАВЛОВА.



За да подкрепят своята дъщеря в този важен момент, на церемонията присъстваха Д-Р ВЕНЕТА ПАВЛОВА и ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ. Сред официалните гости бяха още бизнесдамата ВАСКА ПЕНКОВА, телевизионният продуцент АТАНАС ЛАЗАРОВ – DESTINATIONS TV и кипърският танцьор виртуоз ПАМБОС АГАПИУ.



Събитието събра водещи представители на бизнеса, медицината и медийните среди, а атмосферата бе белязана от стил, престиж и признание към лидерите в различните индустрии.



„EO DENT е пример как български медицински бранд може да се развива устойчиво, модерно и с визия за бъдещето. Качеството, което показват, е на европейско ниво. За DESTINATIONS TV е чест да подкрепя и популяризира такива успешни български истории“, коментира АТАНАС ЛАЗАРОВ.

