Shelly Group ускорява развитието на продуктите, AI решенията и енергийните функции

Българската IoT компания Shelly Group приключи 2025 г. със значителен ръст на приходите до 149,7 млн. евро и продължава да инвестира активно в развитието на своята технологична екосистема – от нови продуктови поколения до AI функционалности и енергийни решения.



Компанията вече има 2,7 милиона потребители на Shelly Cloud, което създава основа за ускорено развитие на софтуерните услуги и интелигентните функции в платформата. Само за година броят на домакинствата, ползващи продукти на Shelly е нарастнал с +33% достигайки 5.6 млн., което по данни на компанията представлява приблизителна оценка, базирана на активните потребители на облачни услуги и предполагаемото използване на няколко устройства в едно домакинство.



Разширяване на екосистемата и подобрена монетизация



Освен силния ръст на приходите, Shelly отчита ускорено развитие на своята софтуерна екосистема и абонаментни услуги. Броят на потребителите на Shelly Premium App се е увеличил с 61% на годишна база, което отразява нарастващото използване на разширените функционалности на платформата и постепенното преминаване към услуги с добавена стойност. В същото време приходите от абонаменти нарастват с 78% на годишна база, което показва подобрена монетизация на софтуерните услуги и засилено ангажиране на потребителите с облачната екосистема на компанията. Разширяването на инсталираната база устройства и увеличеният брой облачни активации създават допълнителен потенциал за дългосрочни приходи, като Shelly отчита и растящ дял на повторни покупки от съществуващи клиенти.

