Shelly Group ускорява развитието на продуктите, AI решенията и енергийните функции

партньорска публикация
партньорска публикация / 25 February 2026 19:28 >
Shelly Group ускорява развитието на продуктите, AI решенията и енергийните функции
Българската IoT компания Shelly Group приключи 2025 г. със значителен ръст на приходите до 149,7 млн. евро и продължава да инвестира активно в развитието на своята технологична екосистема – от нови продуктови поколения до AI функционалности и енергийни решения.

Компанията вече има 2,7 милиона потребители на Shelly Cloud, което създава основа за ускорено развитие на софтуерните услуги и интелигентните функции в платформата. Само за година броят на домакинствата, ползващи продукти на Shelly е нарастнал с +33% достигайки 5.6 млн., което по данни на компанията представлява приблизителна оценка, базирана на активните потребители на облачни услуги и предполагаемото използване на няколко устройства в едно домакинство.

Разширяване на екосистемата и подобрена монетизация

Освен силния ръст на приходите, Shelly отчита ускорено развитие на своята софтуерна екосистема и абонаментни услуги. Броят на потребителите на Shelly Premium App се е увеличил с 61% на годишна база, което отразява нарастващото използване на разширените функционалности на платформата и постепенното преминаване към услуги с добавена стойност. В същото време приходите от абонаменти нарастват с 78% на годишна база, което показва подобрена монетизация на софтуерните услуги и засилено ангажиране на потребителите с облачната екосистема на компанията. Разширяването на инсталираната база устройства и увеличеният брой облачни активации създават допълнителен потенциал за дългосрочни приходи, като Shelly отчита и растящ дял на повторни покупки от съществуващи клиенти.
Свързани публикации:
Shelly Group с интелигентни решения за контрол и мониторинг на уреди и осветление Shelly стартира ежегодното си глобално проучване за удовлетвореността на клиентите Shelly Group с ръст от около 40% на приходите за 2025Shelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решенияShelly Group навлиза на пазара за краткосрочни наеми
Shelly
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
IBM стана поредната жертва на AINASEKOMO и REINARTZ в партньорство за биоконверсия на насекоми в световен компютърНад 11 000 ученици ще учат по-ангажирано с новия випуск на „Училища за пример“Следващата Европейска война
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Сметката на олимпиадата в Милано-Кортина почти излиза
Свят >
Lamborghini се отказа да прави електромобили
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ