AI трилионерите може да станат прицел на обществено недоволство

Трябва навреме да се създадат политики, засягащи бързото обогатяване, призовава шефът на Anthropic

Емил Петров
Емил Петров / 25 February 2026 11:16 >
Източник: Open AI/ChatGPT
Изкуственият интелект може да създаде трилионери и да предизвика негативна реакция от обществото, ако богатството е концентрирано, казва главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей в интервю за Axios.

Технологичните лидери не могат да обещават мащабно „изобилие“ покрай изкуствения интелект за себе си, без да рискуват обществената реакция, казва Амодей. Ако не го направите по правилния начин това ще ви довлече разгневена тълпа, допълва технологичният бос.

Коментарите на Амодей излизат, след като миналия месец той публикува есе, в което очертава как изкуственият интелект може да промени световната икономика. В него шефът на Anthropic пише, че технологията трябва да се третира като „сериозно предизвикателство пред човечеството“.

В интервюто си за Axios Амодей казва, че изкуственият интелект може да създаде толкова голяма икономическа стойност, че лидерите на някои технологични компании бързо да станат трилионери.

„Не можете просто да казвате, че ще създадем цялото това изобилие, че голяма част от него ще отиде при нас и че ще бъдем трилионери, и никой няма да се оплаква от това“, каза той пред Axios, допълвайки, че допускането, че обществеността тихо ще приеме такава концентрация на богатство, би било погрешно.

Въпросът не е в самия растеж на богатството, а в това дали хората вярват, че споделят ползите. Ако се чувстват изключени, може да последва силна обратна реакция, казва Амодей.

Той е категоричен, че тази възможност трябва да бъде адресирана, преди политиката да бъде оформена от гнева на хората, а не от предварително планиране.

За да се избегне този резултат, Амодей призова за по-строги данъчни политики, предназначени за ерата на създаване на изключително голямо богатство.

„Не мисля, че за това стават данъчните политики от миналото“, каза той пред Axios. „Те трябва да са за свят, в който хората са трилионери.“

В есето си той пише, че ако оке в началото не се предприемат политики, засягащи бързото обогатяване, това може да доведе до лошо разработени мерки по-късно.

В интервюто си Амодей казва че подкрепя стабилно законодателство с изискване за прозрачност и препоръчва прекъсването на веригата за доставки на чипове към авторитарни играчи.
