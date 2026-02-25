INSAIT е преди Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

Българският институт INSAIT, част от СУ „Св. Климент Охридски”, изпревари всеки един университет от Източна Европа, както и Кеймбридж и Харвард, по брой приети статии на конференция STOC 2026, съобщи Министерството на образованието и науката. "Aко не се занимавах с INSAIT и някой ми беше казал тази новина нямаше да я повярвам", написа в профила си във Фейсбук създателят на иинститута и председател на надзорния му съвет проф. Мартин Вечев.



INSAIT има 5 приети научни статии на тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026) – най-престижната международна конференция в областта на алгоритмите и теоретичната информатика и №1 в света в тази сфера, според класацията на Google Scholar. Проф. Мартин Вечев:



Малък парадокс за много хора, които проповядват иновации: противно на очакванията се оказва, че редица от най-добрите предприемачи, основатели на топ компании и учени в разни сфери на AI/информатиката идват именно от тази сфера. В този смисъл, тя е важна за развитието на която и да е сериозна изследователска / технологична институция като INSAIT.

Отделно е важно да се знае: България има традиции в олимпиадите по информатика за ученици, където основният фокус са алгоритмите (и така трябва да бъде като тези традиции трябва да бъдат запазени и развити). България е основател на Международната олимпиада по информатика (Правец, 1989 г.), която е една от най-важните олимпиади изобщо. Сега с INSAIT вече има приемственост -- тези, които искат да продължат да се развиват в тази област и след училище, имат такава възможност на място в България, на както се вижда, световно ниво.



По брой приети статии INSAIT, част от СУ „Св. Климент Охридски“, се нарежда пред университетите Кеймбридж и Харвард и редица водещи институции в САЩ и Европа, като изравнява резултата на „Цинхуа“ – номер 1 университет на Китай.



STOC 2026 ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ между 22 и 26 юни. Конференцията ежегодно събира водещи учени от най-престижните университети и технологични компании в света, които представят фундаментални научни резултати в областта на алгоритмите, изчисленията, криптографията и разпределените системи – резултати, които стоят в основата на бъдещи технологии.



Приетите статии на INSAIT са резултат от групата по Теория и алгоритми, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT), преди това професор в Карнеги-Мелън, САЩ, носител на ERC Starting Grant и учен с международно признат принос в областта на алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.



