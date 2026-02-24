От дебат към иновация: Диалогът като ключ към устойчив бизнес

Не пропускайте новото издание на “Диалог за бъдещето“ с Явор Джонев по Bloomberg TV Bulgaria тази вечер от 21:00 часа

24 February 2026
От дебат към иновация: Диалогът като ключ към устойчив бизнес
В условия на нарастваща несигурност и поляризация способността да се води истински диалог ще се оказва все по-ключова за устойчивия бизнес. Това ще бъде фокусът в предстоящото издание на новото седмично предаване „Диалог за бъдещето“ с Явор Джонев по Bloomberg TV Bulgaria.

Този вторник, от 21:00 часа, водещият ще посрещне в студиото Ева Борисова – предприемач и управител на „Салвис Фарма“, както и учредител на Асоциация „Родители“, която ще разкаже нещо особено важно по отношение на традиционния модел на комуникация. А именно: спорът, надделяването и защитата на позиции все по-често могат да доведат до блокиране на иновациите и колективния потенциал на екипите, вместо да действат по конструктивен начин.

Според Борисова истинското лидерство занапред ще изисква култура, в която различните гледни точки се превръщат в ресурс, а не в конфронтация. Диалогът ще предполага дисциплина, умение да се слуша активно и готовност да се преодолее егото в името на общото решение. И всичко това би следвало да залегне и развива като умение още от ранна детска възраст.

„Кои са ценностите, които е хубаво да започнем да практикуваме, за да могат децата ни да управляват живота си?  Ще започнем от нещо много просто – трудолюбието и дисциплината. Ставаме успешни тогава, когато изпитваме удоволствие от усилието. Готови сме да извървим пътя и да отложим наградата. В образователната система минахме през всякакви методи, с които да избегнем усилието. Има разлика между усилието и мъчението. В живота много често няма лесен начин. Дори бих казала, че никога няма лесен начин“, казва Борисова.

Как би изглеждало това и по какъв начин този подход може да бъде имплементиран в образователната ни система – гледайте тази вечер от 21:00 по Bloomberg TV Bulgaria.

 
