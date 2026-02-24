IBM стана поредната жертва на AI

Акциите на компанията се сринаха, след като стана ясно, че Claude Code може да оптимизира системите на COBOL

Източник: Pixabay.com - Pixel_perfect

Акциите на International Business Machines (IBM) се сринаха в понеделник, превръщайки се в поредната предполагаема жертва на бързо развиващата се технология за изкуствен интелект, след като Anthropic заяви, че инструментът ѝ Claude Code може да се използва за модернизиране на наследени системи, работещи с COBOL, съобщи CNBC.



Акциите на IBM затвориха деня със спад от близо 13,2%, на $223,35 за брой, след като Anthropic в понеделник заяви, че Claude Code може да се използва за автоматизиране на работата по проучване и анализ, която е причина за по-голямата част от сложността, свързана с модернизацията на COBOL системи. COBOL обикновено се използва в т.нар. мейнфрейм системи, оптимизирани за обработка на мащабни транзакции, които са ключов бизнес на IBM.



COBOL (Common Business-Oriented Language), е система за програмиране, разработена в края на 50-те години на миналия век, която често се използва в обработката на бизнес данни, като например обработка на плащания и системи за транзакции на дребно. Според Anthropic, около 95% от транзакциите с банкомати в САЩ използват COBOL, което го прави основна цел за намеса на изкуствения интелект.



„Стотици милиарди редове COBOL работят ежедневно, поддържайки критични системи във финансите, авиокомпаниите и правителството. Въпреки това, броят на хората, които го разбират, намалява всяка година“, написа Anthropic в публикация в блога си в понеделник. „Изкуственият интелект се справя отлично с рационализирането на задачите, които някога правеха модернизацията на COBOL непосилна.“



Според Anthropic Claude Code може да помогне за модернизирането на кодовите бази на COBOL, като картографира зависимостите в хиляди редове код, документира работните процеси и идентифицира рискове, които биха отнели месеци на човешки анализатори.



„Модернизацията на остарелия код е била в застой с години, защото разбирането му е струвало повече от пренаписването му. Изкуственият интелект обръща това уравнение“, пише в публикацията.



IBM е поредната компания, чиито акции падат поради опасения относно изкуствения интелект, които разтърсиха инвеститорите през последните седмици и допринесоха за масивни разпродажби на дялове на установени пазарни играчи в технологичния бранш. В петък акциите на редица компании за киберсигурност се сринаха, след като Anthropic представи нова функция, вградена в Claude Code, наречена Claude Code Security, която според компанията може да сканира кодови бази за уязвимости в сигурността и да открива софтуерни уязвимости, които после хората да прегледат. Секторът остана под натиск и в понеделник.



Разпродажбата в понеделник допринесе за спад на акциите на IBM с повече от 24% от началото на годината.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...