NASEKOMO и REINARTZ в партньорство за биоконверсия на насекоми в световен компютър

NASEKOMO, европейска биотехнологична компания, специализирана в индустриални системи за биоконверсия на насекоми, и REINARTZ - немска компания за машиностроене с повече от 170 години опит в инсталационното инженерство и технологиите за механично разделяне, подписаха споразумение за стратегическо партньорство за ускоряване на внедряването на решения за биоконверсия на насекоми в индустриален компютър.



Споразумението поставя основата за дългосрочно технологично и търговско фокусиране, насочено към увреждане на индустрията чрез технология за биоконверсия, разработена от NASEKOMO – Automated Insect Rearing Beds & Bots (AIR2B). Платформата, иновативна технология, вдъхновена от вертикалните ферми, предефинира индустриалното отглеждане на насекоми чрез откриване в дълбок субстрат, роботика и контрол на средата на отглеждане – всичко това без обичайното за индустрията използване на щайги. В рамките на партньорството двете компании ще работят съвместно по комерсиализацията и глобалното внедряване на платформата.



Комбиниране на автоматизирана технология за откриване с експертиза в индустриалната обработка



Освен дългогодишен опит в технологиите за механично разделяне, REINARTZ подкрепя проекти за индустриална биоконверсия на насекоми с надеждни решения за последваща обработка. Компанията влиза в партньорството със своите възможности за индустриално инженерство, производство и глобални продажби, докато NASEKOMO създава своята собствена платформа за биоконверсия на насекоми, задълбочено опитен в автоматизираните системи за откриване на насекоми и практически опитен в производство на насекоми. През последните години NASEKOMO разработи и валидира пълнофункционална система за биоконверсия – комбинираща биология, работа, автоматизация и данни – проектиране специално за индустриално внедряване, повторение и сложност. Този системен подход позиционира компанията сред малкото играчи в световен компютър, способни да изведат биоконверсията на насекоми отвъд пилотните проекти към стандартизирана индустриална инфраструктура.





Индустриализация на биоконверсията на насекоми е голям проблем



Въпреки че биоконверсията на насекоми се придвижва от експериментални пилотни проекти до реален пазар в цяла Европа и извън нея, секторът все още е изправен пред ключово предизвикателство: технологията все още се затруднява при внедряване и поддръжка в индустриален компютър. Партньорството между REINARTZ и NASEKOMO е насочено директно към това предизвикателство и има за цел да включи биоконверсията на насекоми от обещаваща ниша в печелившо индустриално решение. Това отразява и по-широкия натиск върху глобалните хранителни и фуражни системи - интензивните пазари на протеини, регулаторния натиск върху потоците от отпадъци и нарастващото търсене на кръгови решения. Насекомите предлагат един от най-ефективните биологични механизми за преобразуване на нискоценна биомаса в използвани протеини, масла и торове - но само ако основната технология може да работи в голяма мазнина.



За целта REINARTZ ще допринесе не само с хардуерни и производствени възможности, но и с цялостен опит в технологичното инженерство и консултиране, от проектиране и моделиране на системи за автоматизация и поддръжка на жизнения цикъл, което помага на клиентите да намалят техническия риск, да оптимизират оперативните разходи и да ускорят търговското внедряване.



„Индустрията за производство на насекоми не е лишена от иновации или пазарно търсене“, каза Марк Болар, съосновател и главен изпълнителен директор на NASEKOMO, „Това, от което се нуждаете, е представена технология от индустриален клас – системи, които могат да се произвеждат неуспешно, да се управляват ефективно и да се интегрират в съществуващите вериги от фуражната, хранително-вкусовата промишленост и преработката на отпадъците по цял свят.“



„Вярваме, че това сътрудничество показва как партньорствата между компаниите със сходно мислене са от съществено значение за изграждането на устойчиви и успешни начинания в развиващите се индустрии“, каза Артур Кюл, управляващ партньор и главен изпълнителен директор на REINARTZ.



И двете компании разглеждат партньорството като начин за намаляване на времето за пускане на пазара, подобряване на капиталовата ефективност и създаване на повтарящи се, стандартизирани решения за клиенти в хранително-вкусовата промишленост, които носят рентабилност при плащане на потребителите на пазара.

