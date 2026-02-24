Българският форум на бизнес лидерите посрещна своите 12 нови членове

Успешни организации с разнообразно портфолио получиха сертификати за принадлежност към БФБЛ

Изпълнителният директор на БФБЛ Георги Руйчев, председателят на БФБЛ Антон Панайотов, президентът на БФС Георги Иванов и главният изпълнителен директор на Amusnet Иво Георгиев.

На традиционна церемония Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – престижна асоциация, която от създаването си през 1998 г. насърчава и популяризира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие, посрещна своите най-нови членове. 12 успешни български и международни организации с разнообразно портфолио получиха своите сертификати за принадлежност към общността на отговорния бизнес. Сред тях са Юниливър България, Националният дворец на културата (НДК) и Българският футболен съюз (БФС).



Официалното събитие на 19 февруари се състоя в централата на водещата технологична компания Amusnet в Garitage Park в София и привлече над 80 високопоставени представители от организации членове на БФБЛ.



При откриването председателят на БФБЛ Антон Панайотов изрази задоволство от разрастването на Форума: „Присъединяването на нови членове към нашата общност на споделени ценности ни утвърждава като платформа, в която водещи са принципите за бизнес етика, прозрачност и устойчиво развитие“. Той подчерта значимия принос на отговорните организации за създаването на дългосрочни икономически модели и позитивни обществени промени.



„Вярваме, че силните бизнес общности се изграждат чрез споделена отговорност и активно участие. Домакинството на това събитие е израз на нашата последователна подкрепа към платформи, които обединяват лидерите“, заяви Иво Георгиев, главен изпълнителен директор на Amusnet. „През тази година Amusnet отбелязва 10 години от създаването си и чрез участието си в инициативите на БФБЛ имаме възможност да споделяме своя опит и да допринасяме за утвърждаването на отговорните бизнес практики в България“.



Срещата на високо ниво на мрежата на БФБЛ се провежда два пъти в годината и представя компаниите, присъединили се към Форума през последните 6 месеца. По този начин членовете имат възможност да научат повече за приоритетите и актуалните проекти на своите колеги и да обменят идеи за партньорство. Домакин и диамантен партньор на първото подобно събитие за 2026 година беше Amusnet, а златни партньори бяха Астелас, JTI, Мусала Застрахователен брокер и Schwarz IT.



Следните компании членове бяха представени от своите управители и висши мениджъри:



· АДАПТ Смарт Систем – Радостин Иванов, управител



· Бутилираща компания „Бялата вода“ – Димитър Герасимов, собственик



· Български футболен съюз – Андрей Петров, изпълнителен директор, и адв. Теодор Тодоров, член на УС



· Ехо Медия Студио – Елица Кънчева-Ганева, управител



· Килъри – Симеон Петров, управител



· Компас Метрикс – д-р Антон Костадинов, управител



· Медицински център „Гея Мед” - доц. д-р Весела Карамишева, управител



· НДК – Андрияна Петкова, изпълнителен директор



· Сдружение „Жените в банките и финансите“ – Бранимира Милушева, председател, и Ива Трифонова, член на УС



· Частно средно училище ЕСПА – Елена Немцова-Спасова, директор



· Юниливър – Ваня Пешанова, генерален мениджър за България, Сърбия и Черна гора



· WWF България – Веселина Кавръкова, изпълнителен директор





Презентиращите запознаха аудиторията с дейността на своите компании с фокус върху добри практики на прозрачност, социална отговорност и устойчивост. Всеки от тях получи сертификат за членство в БФБЛ и запазения знак на организацията.



Водеща на събитието беше Ганиела Ангелова, лице на телевизия Bulgaria ON AIR.

...