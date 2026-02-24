Над 11 000 ученици ще учат по-ангажирано с новия випуск на „Училища за пример“

32 училища от 15 области се присъединяват към програмата на фондация „Заедно в час“

Повече от 11 200 деца от 32 училища в 25 населени места се включват във випуск 2026/2028 на програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. С тях общността на „Училища за пример“ надхвърля 180 училища в страната, а децата, които прекарват по-пълноценно и смислено времето си в училище, вече са над 73 000. Всички те ще прекарват ежедневието си в класни стаи, където участието им се насърчава, грешките са част от ученето, а очакванията към тях са високи.



За първи път програмата достига до три училища в област Смолян, а в Благоевград разширява значително присъствието си. Така „Училища за пример“ вече има обхват в 28 области в България и продължава да достига до нови общности.

Тази година в програма „Училища за пример“ се включват 2 начални, 2 обединени, 12 основни, 11 средни училища и 5 професионални гимназии. Общото между тях е ангажиментът да поставят ученика в центъра на учебния процес – с ясни цели, високи очаквания и последователна подкрепа за всяко дете.

Сред тях има малки училища в села и големи градски гимназии – различни по размер и профил, но обединени от една цел: всяко дете да бъде активно включено в ученето си. Програмата показва, че качественото преподаване не зависи от размера, а от културата и работата на екипа. Най-малкото училище е ОУ „Христо Ботев“ в с. Раковица, област Видин, с 29 ученици, а най-голямото - 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в София с близо 1500 ученици.



В рамките на безплатната двугодишна програма 296 учители и директори ще надградят уменията си за преподаване, като не работят сами зад затворена врата, а планират заедно, посещават часовете си и подобряват уроците си на база реална обратна връзка. Когато училищните екипи действат като сплотена професионална общност, ефектът се усеща директно от учениците – в по-ясните уроци, по-смислените задачи и по-високата им ангажираност.

Първото голямо събитие за новите участници е лятното въвеждащо обучение, където училищата ще се срещнат със своите лични ментори – опитни директори, учители и образователни експерти. Те ще ги подкрепят през цялото им участие в програмата и ще помагат за адаптирането на новите знания към конкретните нужди на училището.



Програмата „Училища за пример“ показва, че устойчивата промяна в образованието започва от екипа в училище, но най-важният резултат винаги е при децата – по-мотивирани ученици, които развиват знания и умения за живота и вярват, че могат да постигнат повече.

Фондация „Заедно в час“ вече седма година подкрепя и обучава училищни екипи, за да преподават още по-ефективно, да мотивират по-добре децата и да им помагат да разгърнат потенциала си. Защото устойчивата промяна в образованието не започва от учебника, а от хората в училище – и най-силно се вижда в очите на учениците, които вярват, че могат да успеят.



За фондация „Заедно в час“

Основана през 2010 г., фондация „Заедно в час“ работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България. Организацията обучава учители и директори, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. Фондацията е основана по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

