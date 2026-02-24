Следващата Европейска война

Нарастващият риск от конфликт между НАТО и Русия

Едно от най-големите учения на НАТО за годината - Steadfast Dart 2026, започна на 20 февруари в Германия и Нидерландия.

През последните години вниманието на политическите лидери във Вашингтон и европейските столици бе насочено почти изцяло към един въпрос – как да се отговори на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Според обширен анализ във Foreign Affairs на двама изтъкнати изследователи - Самуел Чарап, изтъкнат изследовател по въпросите на Русия и Евразия и старши политолог на Rand Corporation и Хиски Хаукала – директор на Финландския институт за международни огношения и старши асоцииран изследовател в Rand Europe, това е разбираемо: войната представлява най-сериозната заплаха за европейската сигурност от десетилетия насам. В отговор съюзниците от НАТО предоставиха на Киев мащабна военна, икономическа и хуманитарна помощ, наложиха санкции срещу Москва и приеха милиони украински бежанци.



Но, подчертават авторите, дори прекратяването на бойните действия няма да сложи край на напрежението. Напротив – евентуално примирие може да се окаже начало на още по-нестабилен период. Русия и Украйна ще останат в състояние на враждебност, Москва ще се стреми да възстанови и модернизира армията си, а европейските държави ще продължат ускорената си милитаризация. Съединените щати може да търсят по-ограничена роля, но няма да могат напълно да се оттеглят от европейската сигурност.





Риск искра да разпали мащабен конфликт



Изтъкнатите специалисти предупреждават, че континентът навлиза в ера на продължително недоверие, ограничена комуникация и отслабена архитектура за сигурност. При такава среда рискът от пряк сблъсък между Русия и държави от НАТО остава тревожно висок. Достатъчна би била малка искра – инцидент по границата, кибератака или военна провокация, за да се стигне до мащабна ескалация.



След края на Студената война Русия и Западът изградиха мрежа от институции и механизми за диалог – Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета НАТО–Русия, различни договори за контрол над въоръженията. Тази система не бе съвършена, но успяваше да предотврати пряк военен сблъсък. Икономическите връзки между Европейския съюз и Русия се задълбочиха, обменът на хора и идеи нарасна, а образователните и културни контакти се разшириха.



Всичко това се разпадна след 24 февруари 2022 г. Търговията между ЕС и Русия се сви драстично, институционалните формати за диалог бяха замразени или прекратени, а политическите контакти почти изчезнаха. Първоначално мнозина на Запад възприемаха тази изолация като временна. Чарап и Хаукала обаче са категорични: връщане към предвоенното статукво няма да има.



Дори ако бойните действия бъдат прекратени, руската политическа система вероятно ще остане авторитарна, а страната – изпълнена с недоволство към Съединените щати и Европа. Москва ще има стимул да укрепва военните си позиции, включително по източния фланг на НАТО. Паралелно с това европейските държави увеличават разходите си за отбрана, обмислят връщане на наборната служба и разполагат повече сили близо до руските граници. Разширяването на алианса със страни като Финландия и Швеция допълнително променя стратегическия баланс в Северна Европа.





Сценарии за ескалация



Авторите очертават няколко възможни сценария за бъдеща ескалация. Един от тях включва т.нар. „сиви зони“ – саботажи, кибератаки или ограничени провокации, които могат да доведат до по-твърд отговор от страна на НАТО. При липса на доверие и директни канали за комуникация подобен инцидент може бързо да прерасне в по-широка криза.



Друг риск произтича от внезапни военни учения. Ако Русия проведе мащабни маневри близо до балтийските държави, те биха могли да бъдат възприети като подготовка за нападение. В условия на високо напрежение и ограничена прозрачност грешните преценки могат да доведат до превантивни действия и неконтролируема ескалация.



Не бива да се изключва и възможността нова война в Украйна да въвлече съседни страни от НАТО. Инциденти вече се случиха по време на настоящия конфликт, а при разпад на бъдещо примирие рискът от разширяване на бойните действия ще бъде още по-голям.



Особено чувствителна остава и темата за Беларус – най-близкия съюзник на Москва. Вътрешнополитическа нестабилност там би могла да доведе до намеса на Русия и ответни мерки от страна на съседни държави от алианса. Така локална криза може да се превърне в пряк сблъсък между големи сили.





Засилване на възпирането



Според Чарап и Хаукала основният приоритет на НАТО трябва да бъде засилването на възпирането. Това означава укрепване на трансатлантическото единство и целенасочени инвестиции в отбранителни способности. Европа разполага с икономически и индустриален потенциал да изгради по-мощни въоръжени сили, но процесът ще изисква време и координация със САЩ.





Управление на риска



В същото време възпирането само по себе си не е достатъчно. Авторите подчертават необходимостта от нови механизми за диалог и управление на риска. В разгара на Студената война САЩ и Съветският съюз създадоха горещи линии и споразумения за предотвратяване на инциденти по море и във въздуха. Подобни формати биха могли да бъдат възстановени или адаптирани към съвременните условия.



Освен това е важно да се намери балансиран подход към икономическите и обществени контакти. Пълната изолация създава среда за недоразумения и радикализация, докато внимателно регулираната взаимосвързаност може да намали напрежението. Възможно е създаването на многостранен механизъм за контрол върху износа на чувствителни технологии, който да предотвратява военна злоупотреба, без да прекъсва напълно търговията.



Ключов фактор за дългосрочна стабилност остава устойчивото уреждане на конфликта в Украйна. Както посочват изтъкнатите специалисти, добре формулираните и институционализирани споразумения за прекратяване на огъня имат по-голям шанс да бъдат спазвани. Това означава ясни механизми за наблюдение, зони за демилитаризация и процедури за разрешаване на спорове.





Прагматичен диалог



В по-широк план НАТО и Русия ще трябва да управляват конкуренцията си в държави като Молдова и Грузия, където геополитическите разделения остават дълбоки. Признаване на руска „сфера на влияние“ е неприемливо, но и безогледното съревнование без ясна стратегия носи рискове. Необходим е прагматичен диалог, насочен към минимизиране на опасните недоразумения.



В заключение Самуел Чарап и Хиски Хаукала подчертават, че днешната конфронтация е трайна и няма да изчезне автоматично с края на войната в Украйна. Русия желае да промени европейската архитектура за сигурност, но не търси открит сблъсък с единен алианс. Задачата пред Запада е да възпре агресивните действия на Москва, без да допусне катастрофална ескалация.



Историята показва, че дори най-острите съперници могат да изградят механизми за управление на напрежението. В свят на ядрени оръжия и взаимна уязвимост дипломацията остава незаменим инструмент. Докато се търси край на настоящата война, европейските и американските лидери трябва да мислят и за следващия ден – за това как да предотвратят нов, още по-опасен конфликт на континента.

