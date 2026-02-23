Водещи експерти наградиха най-добрите млади маркетолози в ,,Рекламна академия“ 2026

С официална церемония по награждаване и нетуъркинг коктейл беше поставен финалът на „Рекламна академия“ 2026 – иновативен образователен формат, организиран от Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Тази година утвърдената инициатива отбеляза своето тринадесето издание.В рамките на една седмица близо 200 студенти, разпределени в 20 отбора, се състезаваха, като разработваха реални комуникационни казуси и работиха в екип за постигане на конкретни бизнес цели и стратегии.Отборите бяха напътствани от 39 ментори, утвърдени професионалисти в сферата на маркетинга и рекламата. Те са представители на водещи компании и комуникационни агенции. За първи път журито, което определи победителите, беше съставено изцяло от ментори от предходни години – гаранция, че студентите са оценявани от експерти, които познават формата отвътре. „Рекламна академия“ предложи на участниците ценен практически опит, като им даде възможност да се потопят в реалната бизнес среда и да получат насоки от водещи експерти в индустрията., изпълнителен директор на БАР, припомни, че стойност от образователния формат получават всички в комуникационната общност. „Когато става дума за „Рекламна академия“, аз се гордея с тристранният проект на НБУ, БАР и БАКА. Ние сме заедно, продължаваме да сме заедно и това, което виждаме, е едно прекрасно общуване. „Рекламна академия“ ни сплотява и показва, че говорим на общ език, което е прекрасно.”, заместник-ректор по учебната дейност в НБУ, посочи: „Рекламна академия“ не е само конкурс или състезание. Неслучайно името на този формат е „академия“. А какво е важно в една академия, защо хората отиват в една академия? За да се учат и да стават по-добри в това, което правят. Напълно убеден съм, че всички участници в Сезон 13 са победители, защото видяхме как само за 5 дни всички тези млади хора разгръщат своя потенциал, при това с максимална доза вдъхновение.“, мениджър на БАКА, благодари на всички ментори, участвали в тазгодишното издание на „Рекламна академия“, като отбеляза: „Развитието на „Рекламна академия“ за неговите тринадесет издания досега е впечатляващо. Всяка следваща година ангажиментът на професионалистите от компании рекламодатели и комуникационни агенции расте, а самите те влагат в проекта също толкова силни емоции и ентусиазъм както студентите – техните бъдещи колеги в индустрията.“, член на журито на „Рекламна академия“ 2026, се обърна към студентите с думите: ,,Има много спечелили и нито един загубил. Преборихте страхове, предизвикателства, реагирахте и се справихте. Прекарахте няколко дни в борба и критично мислене.”Големият победител в тазгодишната „Рекламна академия“ е, сектор „Бира“, със своя проект „НЕ БАШ“. Ментори на екипа бяха Десислава Маринова (Brand Manager „Бургаско“, „Каменица“ АД), Николай Диевски (Head of Strategy, proof.), Виктор Манчев (творчески директор, All Channels Group) и Димитър Тренчев (Head of Digital Media, UM Bulgaria).Почетното второ място си делят два отбора:, сектор „Лекарства без рецепта“. Ментори на екипа бяха Йоана Илиева (Global Brand Manager, Unicoms Switzerland GmbH), Борислав Кандов (дигитален стратег, The Smarts), Ростислав Лазаров (Creative Lead, All Channels Group) и Иван Лъчезаров (Managing Director, Essence Mediacom)., сектор „Телекомуникации“, с ментори Вълчо Калудов (Content and Social Media Specialist, Vivacom), Кристина Петрова (New Business, Noble), Стела Николова (Senior Copywriter, Noble) и Деница Йорданова (медиен директор, Standpoint Media).Трето място спечели, сектор „Храни“, с ментори Александра Стоименова (маркетинг мениджър, „OMK“), Ива Иванова (Co-founder/Strategy and business lead, HUB AHEAD), Мартин Димитров (творчески директор, Nitram) и Красимир Минев (Account Director, UM Bulgaria)., сектор „Бира“, беше отличен от журито на „Рекламна академия“ със специална награда за опаковка. Ментори на екипа бяха Мартин Дамянов (бранд мениджър, „Загорка“ АД), Тереза Дамянова (Client Service Director, Saatchi & Saatchi Sofia, part of Publicis Groupe Bulgaria), Иван Кънчев (Art Director, Saatchi & Saatchi Sofia, part of Publicis Groupe Bulgaria) и Димитър Тренчев (Head of Digital Media, UM Bulgaria)., сектор „Ритейл“, беше отличен за иновативни методи на реклама. Негови ментори бяха Бистра Божикова (Marketing communications leader, „ИКЕА“), Борис Стоянов (оперативен лидер, Digitas, Publicis Groupe Bulgaria), Васил Шкутов (творчески директор, „Междинна станция“) и Деница Йорданова (медиен директор, Standpoint Media)., сектор „Ритейл“, също бе сред отличените за изпълнение на клиентски бриф. Менторите му бяха Екатерина Димитрова (директор маркетингови комуникации, „МЕТРО“), Стела Ерера (изпълнителен директор пиар, Interpartners Group), Георги Златков-Геша (съосновател и творчески директор, студио „Комбина“), и Деница Йорданова (медиен директор, Standpoint Media)., сектор „Безалкохолни напитки“, с ментори Савина Паликарева (маркетинг мениджър, Tymbark), Любомир Кашилски (Account Director, proof.), Йордан Дамбулев (младши графичен дизайнер, The Smarts) и Иван Лъчезаров (Managing Director, Essence Mediacom) възхити журито с копирайт умения.бе връчена от bTV Media Group, партньор на „Рекламна академия“. Медията награди два проекта – на, сектор „Безалкохолни напитки“, с ментори Савина Паликарева (маркетинг мениджър, Tymbark), Любомир Кашилски (Account Director, proof.), Милена Павлова (Co-founder / Creative and content lead, HUB AHEAD) и Иван Лъчезаров (Managing Director, Essence Mediacom), иот сектор „Ритейл“ с ментори Бистра Божикова (Marketing communications leader, ИКЕА), Борис Стоянов (оперативен лидер, Digitas, Publicis Groupe Bulgaria), Васил Шкутов (творчески директор, Междинна станция) и Деница Йорданова (медиен директор, Standpoint Media).Проектите бяха оценени от водещи експерти от индустрията, представители на компании рекламодатели като TESY, Unicoms Switzerland GmbH, TEVA и NESCAFÉ, както и комуникационни агенции като Human, All Channels Group, Noble и Standpoint Media. Техният професионализъм и експертност бяха от решаваща роля за изключителната стойност на оценяването и финалните резултати в „Рекламна академия“ 2026.