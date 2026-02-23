Вече са изтеглени от обращение 86% от левовете

За седмица Комисията за защита на потребителите е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода

Вече са изтеглени от обращение 86% от левовете
Източник: Pixabay.com - MIH83
Над 86 на сто от левовете са изтеглени към 23 февруари и остават още около 4,4 млрд. лв. в гражданите, съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по време на брифинг в сградата на Министерския съвет, предаде БТА.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците. 

В периода 13-18 февруари в Министерството на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински, включително реквизитни евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 5 досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са 7 преписки и има една проверка за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 117 банкноти, от които 92 са с номинал от 500 евро, 15 с номинал от 100 евро, 4 с номинал от 50 евро и 2 с номинал от 20 евро. По думите му от началото на годината до 18 февруари са регистрирани 143 опита за прокарване на неистински банкноти.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода 13-22 февруари. Комисията е наложила 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения, отчете още той. 

По думите му приоритетно са извършени проверки за предоставяне на услуги, като са инспектирани заведения за обществено хранене, пекарни, закусвални, салони за фризьорски и козметични услуги, автомивки. КЗП е извършила проверки и на онлайн търговци, като при тях има 34 наказателни постановления, допълни Иванов.

Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 10 октомври м.г. до 22 февруари е извършила над 9570 проверки, в резултат на които са констатирани 547 нарушения на Закона за въвеждането не еврото.

Иванов добави, че в периода 16-22 февруари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница и е издала 32 предписания, 1 акт за административни нарушения и 1 постановление за спиране на дейност.
евролевобращениеизтегляне
