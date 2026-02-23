Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на "Девин"

Източник: Девин

Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Считано от 21 февруари 2026 г., той е и член на изпълнителния комитет на Spadel – белгийската група, собственик на компанията. Пепо Тонов се присъединява към „Девин“ през 2012 г. като главен финансов контрольор. През 2017 г. поема ролята на търговски директор, като под неговото ръководство компанията утвърждава лидерските си позиции на пазара на бутилирана вода в България, разширява присъствието си в стратегически канали и реализира инициативи за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.



Пепо Тонов поема поста от Борислава Налбантова, която се оттегля след 16 години успешно лидерство.

