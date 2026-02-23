Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на "Девин"

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 23 February 2026 11:25 >
Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на "Девин"
Източник: Девин
Пепо Тонов
Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Считано от 21 февруари 2026 г., той е и член на изпълнителния комитет на Spadel – белгийската група, собственик на компанията. Пепо Тонов се присъединява към „Девин“ през 2012 г. като главен финансов контрольор. През 2017 г. поема ролята на търговски директор, като под неговото ръководство компанията утвърждава лидерските си позиции на пазара на бутилирана вода в България, разширява присъствието си в стратегически канали и реализира инициативи за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.

Пепо Тонов поема поста от Борислава Налбантова, която се оттегля след 16 години успешно лидерство.
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
ЕС може да замрази одобрението на търговската сделка със САЩПо-високи възнаграждения в избирателните комисии86 държави призоваха за развитието на „сигурен, надежден и стабилен“ изкуствен интелект Какво може да направи кабинетът “Гюров”7 значими чуждестранни производства у нас, затворени в последните 5 години
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ