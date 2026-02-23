Американските митнически власти спират от вторник събирането на незаконните мита, наложени от Тръмп

Мярката съвпада с наложената 15-процентна глобална ставка

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 23 February 2026 10:36 >
Американските митнически власти спират от вторник събирането на незаконните мита, наложени от Тръмп
Източник: Pixabay.com - bellergy
БТА

Службата за митническа и гранична защита на САЩ (CBP - лат. букви) обяви, че ще престане да събира мита, наложени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), една минута след полунощ (05:01 ч. по Гринуич; 07:01 бълг. вр. - бел ред.) във вторник. Това ще стане повече от три дни след като Върховният съд на САЩ обяви митата за незаконни, предаде Ройтерс.

Митническата служба информира спедиторите в своята услуга за съобщения "Карго Систъмс" (Cargo Systems), че "ще деактивира" всички тарифни кодове, свързани с предишни заповеди на президента Доналд Тръмп, свързани с IEEPA, считано от вторник.

Спирането на събирането на мита по Закона за международни извънредни икономически правомощия съвпада с налагането от Тръмп на нова, 15-процентна глобална ставка по силата на различно правно основание, която да замени отменените от Върховния съд в петък.

През април 2025 г. Тръмп наложи наречените от него реципрочни мита за повечето страни, за да се справи с търговските дефицити, които обяви за национална извънредна ситуация. Това се случи, след като той въведе мита за Канада, Китай и Мексико, за да се справи с извънредна ситуация с трафика на наркотици. Ставките варираха от 10% до 50% за различните държави.

Икономическото въздействие на митата на Тръмп се оценява на около $3 трлн. през следващото десетилетие, според Бюджетната служба на Конгреса. Министерството на финансите е събрало над $133 млрд. от вносните мита, наложени от президента съгласно закона за извънредни правомощия, показват федерални данни от декември. Много компании, сред които веригата големи магазини "Костко" (Costco), вече са се явили в съда, за да поискат възстановяване на суми, допълва Асошиейтед прес.
Свързани публикации:
Защо златото поскъпна толкова много?Тръмп даде на задна за ГренландияТръмп и другите куриози с Нобела за мирТръмп налага мита 8 европейски държави, защото се противопоставят на контрола на САЩ над ГренландияИталианските компании залагат на САЩ въпреки митата на Тръмп
Тръмпмита
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
ЕС може да замрази одобрението на търговската сделка със САЩПо-високи възнаграждения в избирателните комисии86 държави призоваха за развитието на „сигурен, надежден и стабилен“ изкуствен интелект Какво може да направи кабинетът “Гюров”7 значими чуждестранни производства у нас, затворени в последните 5 години
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ