Американските митнически власти спират от вторник събирането на незаконните мита, наложени от Тръмп

Мярката съвпада с наложената 15-процентна глобална ставка

Източник: Pixabay.com - bellergy

БТА



Службата за митническа и гранична защита на САЩ (CBP - лат. букви) обяви, че ще престане да събира мита, наложени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), една минута след полунощ (05:01 ч. по Гринуич; 07:01 бълг. вр. - бел ред.) във вторник. Това ще стане повече от три дни след като Върховният съд на САЩ обяви митата за незаконни, предаде Ройтерс.



Митническата служба информира спедиторите в своята услуга за съобщения "Карго Систъмс" (Cargo Systems), че "ще деактивира" всички тарифни кодове, свързани с предишни заповеди на президента Доналд Тръмп, свързани с IEEPA, считано от вторник.



Спирането на събирането на мита по Закона за международни извънредни икономически правомощия съвпада с налагането от Тръмп на нова, 15-процентна глобална ставка по силата на различно правно основание, която да замени отменените от Върховния съд в петък.



През април 2025 г. Тръмп наложи наречените от него реципрочни мита за повечето страни, за да се справи с търговските дефицити, които обяви за национална извънредна ситуация. Това се случи, след като той въведе мита за Канада, Китай и Мексико, за да се справи с извънредна ситуация с трафика на наркотици. Ставките варираха от 10% до 50% за различните държави.



Икономическото въздействие на митата на Тръмп се оценява на около $3 трлн. през следващото десетилетие, според Бюджетната служба на Конгреса. Министерството на финансите е събрало над $133 млрд. от вносните мита, наложени от президента съгласно закона за извънредни правомощия, показват федерални данни от декември. Много компании, сред които веригата големи магазини "Костко" (Costco), вече са се явили в съда, за да поискат възстановяване на суми, допълва Асошиейтед прес.



