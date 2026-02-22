ЕС може да замрази одобрението на търговската сделка със САЩ

ЕС може да замрази одобрението на търговската сделка със САЩ
Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге заяви, че ще предложи замразяване на процеса по ратифициране на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ, докато не бъдат получени подробности от администрацията на президента Доналд Тръмп относно бъдещата ѝ търговска политика.

Ланге посочи в публикация в профила си в „Екс“ (Х), че на извънредно заседание в понеделник ще предложи спиране на законодателната работа по одобряването на т.нар. споразумение от Търнбъри, „докато не получим изчерпателна правна оценка и ясни ангажименти от страна на САЩ“.

„Чист митнически хаос от страна на американското правителство“, написа той в социалната мрежа. „Никой вече не може да разбере какво става – има само неизяснени въпроси и нарастваща несигурност за ЕС и други търговски партньори на САЩ“.

Промяната в позицията е взета след решението на Върховния съд на САЩ, който отхвърли използването от Тръмп на закон за извънредни правомощия за въвеждане на т.нар. реципрочни мита в световен мащаб.

Комисията вече веднъж замрази процедурата по одобрение на споразумението, след като Тръмп отправи заплахи за анексиране на Гренландия, припомня БТА. След като напрежението спадна, ратификацията бе размразена.

Вчера Ланге заяви, че съществува реална възможност за възстановяване на неправомерно събрани американски мита след решението на съда. 

В петък Върховният съд на САЩ постанови, че Тръмп е превишил правомощията си, когато се е позовал на закон за извънредно положение, за да наложи мита срещу десетки търговски партньори, сред които и Европейски съюз. С решението си съдът на практика лишава тези мерки от правно основание.

(БТА)
