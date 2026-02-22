По-високи възнаграждения в избирателните комисии

По-високи възнаграждения ще получат членовете на районите и секционните избирателни комисии за предсрочните парламентарни избори на 19 април спрямо тези на 27 октомври 2024 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) определи вчера възнагражденията за изборите.





Районните избирателни комисии (РИК)



Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.



В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят - 1397 евро; секретарят - 1397 евро; член на комисията - 1327 евро. В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят - 1284 евро; секретарят - 1284 евро; член на комисията - 1220 евро. На изборите през 2024 г. възнагражденията не бяха различни в райони с под 400 секции.



Месечното възнаграждение на председател на РИК ще се увеличи с до 294 евро, на заместник-председател и секретар с до 323 евро, а на член - с до 355 евро.



Длъжност Възнаграждение - 2026 г. Възнаграждение - 2024 г.



председател 1470 евро/1352 евро 1175,97 евро

зам.-председател 1397 евро/1284 евро 1073,71 евро

секретар 1397 евро/1284 евро 1073,71 евро

член 1327 евро/1220 евро 971,45 евро





Секционни избирателни комисии (СИК)



Еднократно възнаграждение ще получат членовете на СИК в страната. Председателят на комисията ще получи 185 евро; заместник-председателят - 170 евро, секретарят - 170 евро, а членовете на комисията по 156 евро. Спрямо изборите през октомври 2024 г. на предстоящия вот председател ще вземе с близо 45 евро повече, заместник-председател и секретар ще получи с близо 40 евро по-високо възнаграждение, а член - с около 36 евро повече.



Длъжност Възнаграждение - 2026 г. Възнаграждение - 2024 г.



председател 185 евро 140,61 евро

зам.-председател 170 евро 130,38 евро

секретар 170 евро 130,38 евро

член 156 евро 119,64 евро

Предвидени са и допълнителни възнаграждения за различни дейности.





План-сметка и обучение



Новият служебен финансов министър Георги Клисурски съобщи, че през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите. В петък служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) проведоха първа среща, посветена на изборите.



Премиерът Андрей Гюров отбеляза, че е изключително важно обучението на всички участници в СИК. Имаме идеи как това да бъде направено и тествано след процеса по обучение, така че да сме сигурни, че хората в СИК са добре обучени и подготвени, обясни той.



Вероятно следващата седмица ще има повече информация за обучителния план за районните и секционните избирателни комисии, каза в петък и председателят на ЦИК Камелия Нейкова.



Под тестове разбираме на нашата страница да има достъпни тестове, дори за потенциални членове, да пробват как се отчита действителен и недействителен глас, с различни възможности, обясни вчера Камелия Нейкова. Тя добави, че има тест за попълване на секционна избирателна комисия.



Те не са задължителни към момента, защото законът не го изисква, каза Нейкова. Предлагали сме на законодателя да се въведат, за да се поддържа потенциален състав на обучени граждани, допълни председателят на ЦИК. Тя подчерта, че секционните комисии са тези, които броят и отчитат резултата. Идеята на Андрей Гюров е да има тестове след обученията на секционните избирателни комисии, обясни още Нейкова.



