В САЩ съдят бутилираща компания на Coca-Cola заради корпоративно мероприятие само за жени

Делото идва в момент, когато Nike е разследвана за предполагаема дискриминация срещу бели работници

Дистрибутор и бутилираща компания на Coca-Cola е съдена за предполагаема сексуална дискриминация във връзка с корпоративно събитие, което е изключвало мъже, обяви Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ (Equal Employment Opportunity Commission, ЕЕОС), която е завела делото в сряда, съобщава Axios.



Това е първото дело, свързано с политиките за многообразие и приобщаване на работното място (DEI), което федералната агенция, отговаряща за прилагането на антидискриминационните закони на работното място, е завела по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.



Тръмп премахването на политиките за многообразие, равенство и приобщаване, приоритет за своята администрация. Скоро след като отново встъпи в длъжност миналата година, той подписа изпълнителна заповед, която отмени датиращи от десетилетия разпоредби, предназначени да дадат равни възможности на цветнокожите и жените на работното място.



Coca-Cola Beverages Northeast, производител, търговец и дистрибутор на продукти с марка Coca-Cola в североизточната част на САЩ, е нарушила федералния закон, като през септември 2024 г. е провела двудневно спонсорирано от работодател пътуване и нетуъркинг събитие в Кънектикът, на което са присъствали само 250 жени и нито един мъж, твърди EEOC.



Coca-Cola Beverages Northeast е собственост на японската група Kirin Holdings.



Coca-Cola Northeast е освободила присъствалите на събитието служители, като им е платила обичайната заплата или надница без да ги задължава да ползват отпуск, казват от Агенцията с твърдения с това, че като не е поканила служители от мъжки пол, е нарушила Раздел VII от Закона за гражданските права от 1964 г.



Временно изпълняващият длъжността главен юрисконсулт на EEOC Катрин Ешбах заяви, че изключването на мъже от събитие, спонсорирано от работодател, е нарушение на федералния закон, и затова завежда дело по случая.



„EEOC остава ангажирана да гарантира, че всички служители – мъже и жени – се ползват с равен достъп до всички аспекти на своята заетост, включително участие в събития, спонсорирани от работодател, независимо от техния пол, раса или друга защитена категория.“



Питър Бенет, адвокат, който представлява Coca-Cola Beverages Northeast, заяви пред Axios, че компанията "очаква с нетърпение" съдебната зала. Той твърди, че федералната агенция не е провела пълно разследване на случая.



Делото, което EEOC е завела срещу базираната в Бедфорд, щата Ню Хемпшир Coca-Cola Northeast, идва в момент, когато агенцията разследва Nike за предполагаема дискриминация срещу бели работници.



EEOC разследва и Northwestern Mutual Insurance, след като служител – мъж, твърди, че „му е било отказано повишение въз основа на пола, расата, цвета на кожата и националния му произход от политиката за многообразие на застрахователя, според изявление на агенцията.



Миналата година председателят на EEOC Андреа Лукас поиска от 20 адвокатски кантори да предоставят повече подробности относно своите политики за DEI, припомня Axios.

