20 February 2026 17:44
Фонд на фондовете избира посредници за фондовете „Дигитализация" и „Предприемачество - Рисков капитал"
Фонд на фондовете стартира две процедури за избор на финансови посредници за управлението на Фонд „Дигитализация“ и Фонд „Предприемачество - Рисков капитал“. Двата инструмента са подкрепени със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Публичният ресурс по Фонд „Дигитализация“ възлиза на 40,2 млн. евро, от които 5 млн. евро са предвидени за безвъзмездна финансова помощ (БФП). Инструментът е насочен към подкрепа на предприятия, които разработват и/или внедряват технологии, вкл. решения, свързани с изкуствен интелект, дигитални близнаци, виртуална реалност, роботика, автономни системи и други в етапи 3–6 на развитие на Индустрия 4.0.

Максималният размер на една инвестиция ще бъде до 5 млн. евро. В рамките на инструмента ще може да се предоставя БФП до 200 хил. евро под формата на техническа подкрепа, напр. консултантски услуги и/или инвестиционен грант за дейности съгласно бизнес плана на крайния получател.

Целта е ускоряване на цифровата трансформация на българските предприятия, повишаване на тяхната конкурентоспособност и стимулиране внедряването на високотехнологични решения в реалната икономика.

Срокът за инвестиране на ресурса е до края на 2030 г.

Кандидатите могат да подават заявления за участие по процедурата до 20.04.2026 г.

Фонд „Предприемачество - Рисков капитал“ е с инвестиция от Фонд на фондовете в размер на 34,5 млн. евро.

Инструментът е насочен към подкрепа на малки и средни предприятия в начален етап на развитие с цел търговска реализация и устойчиво позициониране на пазара, както и такива с висок потенциал за растеж, включително дружества, които отчитат значителен ръст на заетостта или оборота.

Максималният размер на инвестицията ще бъде до 3 млн. евро. Чрез ресурса се създават условия за по-лесен достъп до капитал в ранните фази на развитие на предприятията.

Срокът за инвестиране на ресурса е до края на 2030 г.

Кандидатите могат да подават заявления за участие по процедурата до 06.04.2026 г.

Условия за кандидатстване

За финансови посредници могат да кандидатстват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, техни обединения или други субекти, които имат право да предоставят услуги по управление на алтернативен инвестиционен фонд съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

С реализирането на двата инструмента Фонд на фондовете продължава да бъде основен фактор за развитие на пазара за дялово финансиране в страната, като насочва ресурс към дигиталната трансформация на предприятията и подкрепя предприемачеството с потенциал за висок растеж и устойчиво развитие.
