партньорска публикация / 20 February 2026 13:31 >
Yettel с награда за устойчиво управление на веригата на доставки
Yettel бе отличен за проактивната си работа с доставчици по ESG темите във второто издание на конкурса ESG Awards 2026. Наградата в категорията „Устойчиво управление на веригите на доставки“ е признание за успешното прилагане на устойчиви практики и подготовката на компаниите, с които телекомът работи, за новите европейски изисквания.

Конкурсът се организира от онлайн медията ESGnews.bg и има за цел да отличи най-добрите компании и организации в България, които имат положително въздействие върху околната среда, обществото и доброто управление. Партньори на първите академични ESG награди у нас са Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Стопански факултет и ESG Lab на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

„Това отличие е признание не само за екипа ни по устойчиво развитие, но и за колегите от отдел „Снабдяване“, които ежедневно работят с доставчиците ни. И, разбира се, за всеки партньор, до когото сме достигнали през последните две години не само по темите за устойчивостта, но и отговорното търговско поведение, защита на личните данни и киберсигурност“, каза Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ по време на официалната церемония.

Ангажирането на заинтересованите страни относно устойчивото развитие е важен приоритет на Yettel, тъй като индиректните емисии, генерирани от дейността на доставчиците и последващата употреба на продуктите и услугите (Обхват 3), заемат значителен дял от въглеродния отпечатък на компанията. Затова телекомът изготвя детайлен план за тяхното ангажиране, още преди да влезе в сила Директивата за надлежна проверка на дружествата във връзка с устойчивостта (CSDDD), която задължава компаниите да идентифицират и управляват климатичните и социалните рискове по цялата си верига за доставки.

Въведените Кодекс за поведение на доставчиците и Политика за устойчиво снабдяване гарантират, че всички партньори на телекома спазват строги етични, социални и екологични норми.

През 2024 г. и 2025 г. Yettel реализира два етапа на системна оценка на доставчиците, включваща екологични, социални и управленски критерии. Резултатите показват добро представяне на партньорите по темите здраве и безопасност, човешки права и етика, както и необходимост от подобрение при измерването и намаляването на въглеродния отпечатък и поставянето на дългосрочни екологични цели.

В допълнение, телекомът изгражда и платформа за обмен на знания и опит в сферата на устойчивото развитие. ESG Connect е поредица събития, обединяващи компании и експерти, за да споделят добри практики в прилагането на ESG принципите. Първото издание през ноември 2023 г. се фокусира върху създаването на ESG стратегия и внедряването на устойчиви практики в бизнес моделите. Второто бе посветено на многообразието на работното място, а последното събитие през 2025 г. представи B2B решения в подкрепа на устойчивостта. Успехът на формата го утвърждава като място за вдъхновение и нетуъркинг, което насърчава компаниите да превръщат устойчивостта в естествена част от своята стратегия и бизнес.
