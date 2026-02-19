Епохата на клептокрацията

Геополитическа власт и частна изгода при Тръмп

В продължение на години анализаторите се опитват да определят характера на външната политика на Доналд Тръмп. Тя често е определяна като разновидност на реализъм, като стратегия на великите сили или като израз на прословутия „транзакционен“ подход – външна политика, сведена до логиката на сделката. Професорите политолози Александър Кули и Даниел Нексон обаче предлагат различна интерпретация в авторитетното списание Foreign Affairs. Според тях всички тези определения пропускат същинската трансформация, която протича: превръщането на външната политика в инструмент за частна изгода.



Кули и Нексон подчертават, че традиционно американските дебати за националната сигурност се основават на предположението, че дори при спорни решения лидерите действат в рамките на обществен мандат. Политиката може да бъде грешна, но се приема, че тя цели защита на националния интерес. Авторите настояват, че при Тръмп тази презумпция е разрушена. Особено във втория му мандат външната политика все по-видимо обслужва личното му богатство, неговия символен капитал и икономическите интереси на тесен кръг доверени лица.





Институциите губят автономността си



Според Александър Кули и Даниел Нексон това не е страничен ефект, а структурна характеристика. Множество наблюдатели разглеждат съмнителните сделки като второстепенни явления, но авторите на анализа твърдят, че те са самата същност на новия модел. Институциите, които традиционно осигуряват контрол, експертиза и приемственост - Държавният департамент, Съветът за национална сигурност, Министерството на отбраната, постепенно се маргинализират или преструктурират така, че да изгубят автономността си.



Кули и Нексон поставят този процес в по-широк контекст. Те го свързват с глобална тенденция към неопатримониални режими, в които държавните структури формално съществуват, но реалната власт се упражнява чрез мрежи на лична лоялност. Разликата, подчертават авторите, е че при класическата клептокрация корупцията не е средство за укрепване на властта, а крайна цел – самото заемане на публичен пост се превръща в механизъм за натрупване на частно богатство.



Исторически Съединените щати изграждат солидни бариери срещу подобни практики. Реформите от края на XIX век ограничават системата на политически назначения по партийна линия и въвеждат професионална държавна служба. С течение на времето се развиват механизми за финансов контрол, отчетност и прозрачност. Според авторите именно тези натрупани институционални защити днес са под натиск.





Политика чрез лични довереници



Особено показателна, според Александър Кули и Даниел Нексон, е практиката за назначаване на лични довереници с неясен статут и ограничена отчетност. Преговори по чувствителни международни въпроси се водят от фигури без дипломатически опит, но с пряка лична връзка с президента. Така експертността отстъпва място на лоялността, а институционалната памет се обезценява.



Авторите на анализа обръщат специално внимание на феномена на т.нар. „пакетирани сделки“. Вместо отделни, ясно дефинирани споразумения, се сключват мащабни пакети, които съчетават инвестиции, военни договори, търговски облекчения и частни бизнес инициативи. Публично се обявяват впечатляващи суми, но конкретните условия остават трудно проследими. Според Кули и Нексон тази практика систематично затруднява обществения контрол и прикрива потенциални конфликти на интереси.





Преплитане на лични бизнес интереси с държавни решения



В анализа се подчертава, че външната политика винаги е включвала размяна на отстъпки. Разликата днес е в размиването на границата между публичното и частното. Когато лични бизнес интереси се преплитат с държавни решения, става все по-трудно да се установи къде свършва националният интерес и къде започва личната изгода.



Кули и Нексон разглеждат и отслабването на антикорупционните механизми. Закони и регулации, насочени срещу международния подкуп и прането на пари, са ограничени или прилагани формално. Това, според авторите, изпраща сигнал към глобалната среда, че Съединените щати вече не са водеща сила в защитата на прозрачността.



Според авторите клептокрацията и крайнодясната идеология се преплитат по естествен начин. За да бъде оправдано присвояването на публични ресурси, е необходимо да се мобилизира обществено недоволство срещу въображаеми или преувеличени врагове. Така се създава политическа среда, в която демонтажът на институции може да бъде представен като „прочистване“ или „възстановяване на реда“.





Деинституционализацията не може лесно да бъде обърната



Александър Кули и Даниел Нексон предупреждават, че подобна трансформация има дългосрочни последици. Деинституционализацията не може лесно да бъде обърната. Дори след смяна на администрацията възстановяването на професионалната експертиза, международното доверие и вътрешната координация ще изисква години.



Освен вътрешните ефекти, авторите подчертават и международното отражение. Когато водеща демокрация отслабва собствените си стандарти, това насърчава клептократични режими по света. Корупцията в чужбина започва да захранва корупция у дома и обратно, създавайки порочен кръг.



В заключение Кули и Нексон настояват, че наблюдателите трябва да бъдат прецизни в терминологията си. Според авторите не става дума просто за „реализъм“ или за агресивно отстояване на националния интерес. Става дума за клептократичен модел, при който държавната власт се използва системно за частна облага. Нормализирането на този модел би представлявало сериозно предизвикателство както за американската демокрация, така и за международния ред.

