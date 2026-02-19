УниКредит Булбанк и фондация BCause стартират дарителска кампания чрез blink дарения в подкрепа на две значими каузи

УниКредит Булбанк, в партньорство с фондация BCause, превръща дарителството в още по-близък и естествен жест на доброта, представяйки blink дарения: модерния и светкавично бърз начин да подкрепим значими каузи само с превод по мобилен номер. Инициативата стартира с подкрепа две ключови каузи – Фонд „Детско здраве“ и стипендиантската програма „Готови за успех“.



Това е втората благотворителна кампания, регистрирана с blink дарения, която банката подкрепя, и първата, в която си партнира с дългогодишен корпоративен клиент, доказал последователния си ангажимент към обществото и каузите на фондацията.



Инициативата стартира непосредствено след символичния Ден на спонтанните актове на добро – ден, който напомня, че всяко добро дело има значение и че дори секунди могат да променят нечий живот. Преводът преминава мигновено, директно през мобилното банкиране, без IBAN и без такса за суми до 150 евро.



„В УниКредит Булбанк винаги сме вярвали, че една от най-важните ни задачи като банка е да се грижим за обществото, в което живеем и работим. Особено важно за нас е да подкрепяме младите хора – да им даваме повече възможности, повече избор и шанс за по-добър живот. Затова партньорството ни с BCause е толкова ценно, то ни позволява да насочим подкрепа там, където тя наистина е най-нужна и може да промени нечие бъдеще. А чрез blink дарения правим този жест още по-лесен и достъпен за всеки. Понякога е нужно само едно докосване на телефона, за да направим добро, което остава,“ споделя Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.



Доброто – по-близо от всякога



Услугата се базира върху популярната платформа blink по мобилен номер (blink P2P), разработена от „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД, която вече обединява над 1,2 млн. потребители в страната. Първата благотворителна инициатива чрез нея – „Българската Коледа“ – успя да събере над 120 000 евро само за месец, доказвайки колко силен инструмент могат да бъдат технологиите, когато служат на обществена кауза. Само в навечерието на Коледната нощ те достигнаха над 3 000 blink превода за близо 50 000 евро.



Как да дарим



Даряването чрез blink е изключително лесно: потребителят трябва първо да запази мобилния номер на избраната от него кауза в телефонния си указател, след това да отвори мобилното си банкиране, да избере blink превод по мобилен номер, да избере номера на каузата и да изпрати желаната сума. Един малък жест, който може да вдъхнови голяма промяна.



Две каузи с реално въздействие



В новата кампания УниКредит Булбанк и BCause насочват подкрепата към две инициативи с дългосрочно значение. Фонд „Детско здраве“/ BCause: Детско здраве (с номер за дарение: +359 884645206) помага на деца с хронични заболявания, като осигурява достъп до лечение и рехабилитация, решаваща за развитието им и на родителски и пациентски организации за превенция и ранна диагностика на заболявания сред деца.



Програмата „Готови за успех“ / BCause: Готови за успех (с номер за дарение: +359 885734885) предоставя стипендии и възможности на млади хора с отличен успех, които са загубили родител или са израснали в институции. Това са младежи с талант, амбиция и потенциал, които се нуждаят само от шанс, за да продължат образованието си и да следват мечтите си.



В мобилното приложение номерът се визуализира с името и логото на фондацията, което позволява на потребителя лесно да разпознае избрания от него фонд при blink превод и да е сигурен къде отиват парите му. Важно е, че клиенти на други банки също могат да правят blink дарения по номерата на каузите.



blink преводите до 150 евро са без такса. За преводи над тази сума таксуването ще се извършва съгласно Тарифата на банката, в сила от 1 март 2026 г.





