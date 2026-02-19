Президентът Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април

Президентът Илияна Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори за Народно събрание на 19 април, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Президентът подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.



Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.



От президентството посочват още, че държавният глава Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.



(От БТА)

