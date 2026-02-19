Президентът Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 19 February 2026 08:25 >
Президентът Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април
Президентът Илияна Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори за Народно събрание на 19 април, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

От президентството посочват още, че държавният глава Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.

(От БТА)
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
Служебният кабинет на Гюров: обещаващ, експертен, изненадващЕфектът Ozempic: снаксовете с по-малки опаковки и по-малко съставки91 корпоративни инициативи със социално въздействие в авторитетните Годишни награди за отговорен бизСпециалисти от Оксфорд очертаха бъдещето на чуждоезиковото обучение в БългарияАлеята на свободата от Панагюрище до местността Оборище е най-важният проект в новия дарителски дого
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ