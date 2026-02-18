7 значими чуждестранни производства у нас, затворени в последните 5 години

Загубени са около 5400 работни места

Веселин Стойнев
Веселин Стойнев / 18 February 2026 17:02 >
7 значими чуждестранни производства у нас, затворени в последните 5 години
Mondi Stamboliyski бе най-големият завод за целулоза и крафт хартия в България.
През последните 5 години 7 значими предприятия с чуждестранно участие прекратиха производствената си дейност в България. Част от решенията са резултат от глобално преструктуриране в автомобилната индустрия, други – от натиск върху разходите, спад в поръчките или стратегическо пренасочване на мощности към други пазари. Това засегна около 5400 работни места.

Макар страната да продължава да привлича инвестиции в ИТ и аутсорсинг сектора, тенденцията при част от индустриалните предприятия поставя въпроси за устойчивостта на експортно ориентирания производствен модел.

1. Meggle – Шумен (2021)
Засегнати работни места: Около 100 служители

Причина за затваряне: Стратегическо преструктуриране на групата в Европа и оптимизация на производствените мощности.

Германската компания прекрати дейността си в Шумен като част от реорганизация на операциите си в ЕС. Производството беше насочено към млечни продукти за вътрешния пазар и износ.

2. Sanmina – Пловдив (2023)
Засегнати работни места: Приблизително 300–350 служители

Причина за затваряне: Глобално преструктуриране и пренасочване на производствени линии към други локации.

Американският производител на електронни компоненти закри базата си край Пловдив след решение за оптимизация на разходите и консолидация на производството.

3. Leoni – Плевен (до 2024)
Засегнати работни места: Около 1 300 служители

Причина за затваряне: Финансови затруднения на групата и преструктуриране в европейската автомобилна индустрия.

Заводът произвеждаше кабелни системи за автомобилни производители. Решението беше част от мащабна програма за преструктуриране на германската компания.

4. SE Bordnetze / Sumitomo Electric – Мездра (2024–2025)
Засегнати работни места: Около 1 000 служители

Причина за затваряне: Преструктуриране на европейските производствени мощности и спад в поръчките.

Предприятието беше ключов работодател в региона и произвеждаше кабелни комплекти за автомобилната индустрия.

5. SE Bordnetze / Sumitomo Electric – Карнобат (2025–2026)
Засегнати работни места: Около 900–950 служители

Причина за затваряне: Консолидация на производството и изтегляне на групата от България.

След затварянето в Мездра, групата обяви окончателно прекратяване на дейността и в Карнобат, което доведе до пълно изтегляне от страната.

6. MD Elektronik – Враца (2026)
Засегнати работни места: Над 500 служители

Причина за затваряне: Глобална оптимизация на операциите и преструктуриране в автомобилния сектор.

Компанията стартира процедура по масови съкращения, свързана с прекратяване на производствената дейност в Северозападна България.

7. Mondi Stamboliyski – Стамболийски (2024)
Засегнати работни места: Около 300 служители

Причина за затваряне: Сериозен производствен инцидент (пожар в ключова част от инсталациите), след който компанията реши да не възстановява производството.

Заводът беше сред значимите индустриални обекти в региона. След инцидента компанията обяви, че няма да възстановява пълния производствен капацитет, което доведе до окончателно спиране на дейността.
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
Риболовният флот на ЕС е намалял с 10 850 кораба за 10 годиниВълшебството на екипаКакви са перспективите за европейски ядрен чадърКакво показва спадът на въглеродните квотиВитае ли нова крипто зима?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ