7 значими чуждестранни производства у нас, затворени в последните 5 години

Загубени са около 5400 работни места

Mondi Stamboliyski бе най-големият завод за целулоза и крафт хартия в България.

През последните 5 години 7 значими предприятия с чуждестранно участие прекратиха производствената си дейност в България. Част от решенията са резултат от глобално преструктуриране в автомобилната индустрия, други – от натиск върху разходите, спад в поръчките или стратегическо пренасочване на мощности към други пазари. Това засегна около 5400 работни места.



Макар страната да продължава да привлича инвестиции в ИТ и аутсорсинг сектора, тенденцията при част от индустриалните предприятия поставя въпроси за устойчивостта на експортно ориентирания производствен модел.



1. Meggle – Шумен (2021)

Засегнати работни места: Около 100 служители



Причина за затваряне: Стратегическо преструктуриране на групата в Европа и оптимизация на производствените мощности.



Германската компания прекрати дейността си в Шумен като част от реорганизация на операциите си в ЕС. Производството беше насочено към млечни продукти за вътрешния пазар и износ.



2. Sanmina – Пловдив (2023)

Засегнати работни места: Приблизително 300–350 служители



Причина за затваряне: Глобално преструктуриране и пренасочване на производствени линии към други локации.



Американският производител на електронни компоненти закри базата си край Пловдив след решение за оптимизация на разходите и консолидация на производството.



3. Leoni – Плевен (до 2024)

Засегнати работни места: Около 1 300 служители



Причина за затваряне: Финансови затруднения на групата и преструктуриране в европейската автомобилна индустрия.



Заводът произвеждаше кабелни системи за автомобилни производители. Решението беше част от мащабна програма за преструктуриране на германската компания.



4. SE Bordnetze / Sumitomo Electric – Мездра (2024–2025)

Засегнати работни места: Около 1 000 служители



Причина за затваряне: Преструктуриране на европейските производствени мощности и спад в поръчките.



Предприятието беше ключов работодател в региона и произвеждаше кабелни комплекти за автомобилната индустрия.



5. SE Bordnetze / Sumitomo Electric – Карнобат (2025–2026)

Засегнати работни места: Около 900–950 служители



Причина за затваряне: Консолидация на производството и изтегляне на групата от България.



След затварянето в Мездра, групата обяви окончателно прекратяване на дейността и в Карнобат, което доведе до пълно изтегляне от страната.



6. MD Elektronik – Враца (2026)

Засегнати работни места: Над 500 служители



Причина за затваряне: Глобална оптимизация на операциите и преструктуриране в автомобилния сектор.



Компанията стартира процедура по масови съкращения, свързана с прекратяване на производствената дейност в Северозападна България.



7. Mondi Stamboliyski – Стамболийски (2024)

Засегнати работни места: Около 300 служители



Причина за затваряне: Сериозен производствен инцидент (пожар в ключова част от инсталациите), след който компанията реши да не възстановява производството.



Заводът беше сред значимите индустриални обекти в региона. След инцидента компанията обяви, че няма да възстановява пълния производствен капацитет, което доведе до окончателно спиране на дейността.

...