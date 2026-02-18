Ефектът Ozempic: снаксовете с по-малки опаковки и по-малко съставки

Потребителите на GLP-1 лекарства консумират средно с 40% по-малко калории

Емил Петров
Емил Петров / 18 February 2026 16:27 >
Източник: Pixabay.com - avantrend
Глобалните компании за храни и напитки от PepsiCo до Coca-Cola се насочват към по-мълко съставки и по-малки размери на опаковките на продуктите си, защото все повече хора приемат потискащи апетита лекарства за отслабване, които съдържат аналози на GLP-1 хормон, съобщи Ройтерс.

Компаниите, които преди заемаха изчакваща позиция по отношение на съдържащия се в медикаменти като Ozempic и Wegovy хормон, сега виждат неизбежността му. Досега тази година близо 30 компании извън здравния сектор са споменали „GLP-1 лекарства“ или „отслабване“ в конферентните си разговори за печалби, в сравнение с 14 за същия период преди година и само пет две години по-рано, показват данни на LSEG.

Промените в диетата, свързани с употребата на GLP-1 медикаменти, могат да означават загуба на до $12 млрд. от продажби на снаксове през следващото десетилетие, показват оценки на EY-Parthenon. Според анализ на PwC, приемането на лекарства, съдържащи GLP-1, които потискат апетита и се предписват главно за диабет и загуба на тегло, се е увеличило повече от два пъти през 2025 г., като около 20% от домакинствата в САЩ вече включват поне един потребител.

Потребителите на GLP-1 консумират средно с 40% по-малко калории, показва анализ на PwC на база на данни от фирмата за потребителски изследвания Numerator. При тях консумацията на десерти е намаляла с 84%, а употребата на алкохол - с 33%, докато приемът на пресни продукти се е увеличил с повече от 70%. При тях семейните кошници за хранителни стоки са с 4% до 6% по-малки, докато при едночленните домакинства има спад с до 9%, показват данните.
опаковкиGLP-1снаксовекалории
