Ефектът Ozempic: снаксовете с по-малки опаковки и по-малко съставки

Потребителите на GLP-1 лекарства консумират средно с 40% по-малко калории

Източник: Pixabay.com - avantrend

Глобалните компании за храни и напитки от PepsiCo до Coca-Cola се насочват към по-мълко съставки и по-малки размери на опаковките на продуктите си, защото все повече хора приемат потискащи апетита лекарства за отслабване, които съдържат аналози на GLP-1 хормон, съобщи Ройтерс.



Компаниите, които преди заемаха изчакваща позиция по отношение на съдържащия се в медикаменти като Ozempic и Wegovy хормон, сега виждат неизбежността му. Досега тази година близо 30 компании извън здравния сектор са споменали „GLP-1 лекарства“ или „отслабване“ в конферентните си разговори за печалби, в сравнение с 14 за същия период преди година и само пет две години по-рано, показват данни на LSEG.



Промените в диетата, свързани с употребата на GLP-1 медикаменти, могат да означават загуба на до $12 млрд. от продажби на снаксове през следващото десетилетие, показват оценки на EY-Parthenon. Според анализ на PwC, приемането на лекарства, съдържащи GLP-1, които потискат апетита и се предписват главно за диабет и загуба на тегло, се е увеличило повече от два пъти през 2025 г., като около 20% от домакинствата в САЩ вече включват поне един потребител.



Потребителите на GLP-1 консумират средно с 40% по-малко калории, показва анализ на PwC на база на данни от фирмата за потребителски изследвания Numerator. При тях консумацията на десерти е намаляла с 84%, а употребата на алкохол - с 33%, докато приемът на пресни продукти се е увеличил с повече от 70%. При тях семейните кошници за хранителни стоки са с 4% до 6% по-малки, докато при едночленните домакинства има спад с до 9%, показват данните.

