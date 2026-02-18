Клиентите отново избраха УниКредит Булбанк за „Най-добра банка за търговско финансиране в България“

Групата на УниКредит получи признание за „Най-добра банка за търговско финансиране“ в осем държави от региона в последното издание на Euromoney Trade Finance Survey 2026.

УниКредит Булбанк отново бе отличена като „Най-добра банка за търговско финансиране в България“ в престижната класация Euromoney Trade Finance Survey 2026. Петнадесетото издание на проучването, публикувано на 17 февруари на официалната страница на Euromoney, отразява мнението на над 12 700 компании и финансови институции от региона на Централна и Източна Европа.



Освен в България, Групата на УниКредит е определена като №1 в търговското финансиране в още седем държави от региона — Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения.



Тези резултати подчертават силното присъствие на УниКредит в ЦИЕ и устойчивия ангажимент на Групата да подкрепя клиентите си с водещи решения за търговско финансиране, съобразени с тяхното развитие и променящите се потребности.



„Екипите на УниКредит в целия регион работят рамо до рамо с клиентите, разбират в дълбочина техния бизнес и реагират бързо с необходимата подкрепа. Тези отличия отразяват тясното партньорство и ефективното сътрудничество между нашите местни банкери и колегите им в глобалните продуктови звена, които заедно гарантират навременни, ефективни и релевантни решения“, коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.



Франческа Ненчи, глобален директор „Търговско и кореспондентско банкиране“ в УниКредит, подчертава, че банката последователно работи за оптимизиране и опростяване на процесите по търговско финансиране. Целта е да се намалят разходите и рисковете както за клиентите, така и за институцията. Тя отбелязва, че дигитализацията е ключов приоритет, който повишава ефективността и прозрачността чрез усъвършенствано управление на документи и по-ефективна комуникация между клиентите и екипа на банката.



„Това признание за нас е изключително важно, защото идва директно от клиентите и показва, че усилията ни се виждат и ценят. Всеки ден работим с ясното съзнание, че бизнесите разчитат на нас в ключови моменти, а задачата ни е да им осигурим сигурност, прозрачност и максимално удобство. Затова продължаваме да развиваме изцяло дигиталните решения — знаем колко важно е клиентите ни да управляват всичко бързо, лесно и дистанционно. И през изминалата година 80% от всички сделки за търговско финансиране бяха наредени именно чрез модула в Булбанк Онлайн. Изключително съм благодарна както на нашите клиенти за доверието, така и на екипа ни — за професионализма, отдадеността и огромната работа зад всеки успех“, каза Християна Карамочева, директор „Търговско финансиране и кореспондентско банкиране“ в УниКредит Булбанк.



Традиционното проучване на Euromoney, признато глобално като водещ еталон за оценка на представянето на финансовите институции в сферата на търговското финансиране, класира банките по ясно дефинирани критерии. Сред тях са качеството на обслужване, способността да се идентифицират и адресират специфичните нужди на корпоративните клиенти, както и нивото на развитие и конкурентоспособност на предлаганите продукти. Благодарение на утвърдената си методология и дългогодишна история, проучването се счита за ключов ориентир за пазарно лидерство, експертиза и устойчиво представяне в международен план.



В пълния списък с отличията от Euromoney Trade Finance Survey УниКредит е:



Най-добра банка за търговско финансиране в Австрия

Най-добра банка за търговско финансиране в България

Най-добра банка за търговско финансиране в Хърватия

Най-добра банка за търговско финансиране в Чехия

Най-добра банка за търговско финансиране в Унгария

Най-добра банка за търговско финансиране в Румъния

Най-добра банка за търговско финансиране в Словакия

Най-добра банка за търговско финансиране в Словения

