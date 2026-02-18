91 корпоративни инициативи със социално въздействие в авторитетните Годишни награди за отговорен бизнес 2025

91 корпоративни инициативи със социално въздействие участват в авторитетните Годишни награди за отговорен бизнес 2025. 60 компании се борят за призовете в престижния конкурс, който Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) организира от 2003 г. насам.Вече 23 години Годишните награди за отговорен бизнес отличават ефективни инвестиции в проекти с принос към обществото и устойчиво развитие на компаниите. Целта на БФБЛ е да насърчи добрите практики и да популяризира успешни корпоративни програми в подкрепа на служителите, природата и обществото.В състезанието с мото „Дай добър пример“ участват фирми от всички сектори независимо дали са членове на БФБЛ или не. Така конкурсът представя пъстра картина на бизнеса, ангажиран със социални предизвикателства в сфери като образование, екология, култура, спорт, здравеопазване и подкрепа за различни обществени групи.В настоящото издание най-многобройни са номинациите в категориите „Инвеститор в обществото” – 32, „Инвеститор в знанието” с 20 кандидатури и „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд” със 17 проекта.10 инициативи се борят в категорията „Маркетинг, свързан с кауза“. За приза „Инвеститор в околната среда” се състезават 7 кандидатури.5 качествени номинации се конкурират за наградата „Многообразие на работното място“, въведена преди пет години от Хартата на многообразието в България, за да отличи добри практики на насърчаване на разнообразни екипи, равенство във възможностите и приобщаваща професионална среда. Компанията победител в категорията освен признание и популярност получава и допълнителен бонус – покана за официалното откриване на Европейския месец на многообразието в края на април в Брюксел.11 са компаниите претенденти за титлата „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”, като за нея се борят всички МСП независимо от категорията.Обективно и независимо жури от доказани експерти от различни сектори – институции, гражданския сектор, академичните среди и медиите, оценява кандидатурите по следните критерии – конкретна полза за обществото, качество на плана и неговото изпълнение, включване на служители и партньори, наличие на творчески подход и новаторство, обществен отзвук и признание.Всички кандидатури се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите към отговорен проект на компанията, която се определя от Британското посолство в София.Победителите ще станат известни на официална церемония по награждаването на 16 март 2026 г. Събитието включва представяне на всички номинации, които по-късно се публикуват и в архива на Наградите на сайта на БФБЛ, и обявяване на финалистите, класирани на първо, второ и трето място в отделните категории.AstraZeneca България, BTL Industries България, Concentrix България, dm България, Influencer.bg, Kaufland България, L'Oréal България, Merck, Sharp & Dohme Bulgaria (MSD България), Агенция за контрол на просрочени задължения, Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", АДРЕС недвижими имоти, Ай Би Ем България, АЙ ТИ ЕКС България, Аксес Дръм, Алианц България, Амрест Кофи, Амюзнет, Астелас България, Бенефит Системс България, Булавто, Булмаркет Груп, Виваком, Групама Застраховане, Девин, Джей Ти Ай, Дженерали Застраховане, Ди Ен Ей Медиа, ДПМ Крумовград, Електрохолд България, ИМОТЕКА, Йетел, Каргил България, Кей Би Си Глобъл Сървисис Н.В.-клон България, Латекоер, Лидер.БГ, Лидл България, Медицински център Гея Мед, Мениджмънт Файненшъл Груп, Метро България, МОНОУТС, Национален дворец на културата - Конгресен център София, Нестле България, Пейсейф, Пенсионно-осигурителна компания "Доверие", Плъкси, ПРЕСТИЖ-96, САП Лабс България, Силвър Стар, Системата на Кока-Кола в България, Тавекс, Телематик Интерактив България, ТРАНСПРЕС, Уомено, ФАНТАСТИКО ГРУП, Фест Тийм, ХОЛДИНГ КЦМ 2000, Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център, Шварц Ай Ти, Шнайдер Електрик и Юнайтед Глобал Сървисис.