Специалисти от Оксфорд очертаха бъдещето на чуждоезиковото обучение в България

Източник: Клет България

Националната годишна конференция на Oxford University Press в България, организирана в партньорство с издателство „Клет България“, събра преподаватели по английски език от цялата страна, за да обсъдят актуалните методически тенденции и практическите подходи за по-ефективно и устойчиво езиково обучение. За поредна година форумът създаде пространство за професионален обмен и представяне на най-новите учебни материали и ресурси на Oxford. Тазгодишното издание се проведе под наслов For the Love of Teaching в грандхотел „Милениум“ в София.



„Учителите по английски език са хората, които всеки ден стоят в класната стая и превеждат учениците си през нови думи, нови култури и нови възможности. Конференцията е нашият начин да отпразнуваме силата на знанието, която свързва хора и континенти, предопределя съдби и вдъхновява сърцата. Събрахме на едно място преподаватели, които не спират да се развиват и да търсят най-добрите решения за своите ученици“ – каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.



Форумът протече с висока ангажираност от страна на участниците и включваше тематични лекции, посветени на съвременните предизвикателства в обучението по английски език. С над 20 години професионален опит Ushapa Fortescue обучава учители по целия свят. В лекцията си тя представи класната стая като пространство за езиково и социално развитие, поставяйки акцент върху ролята на състраданието и добротата за повишаване на мотивацията, увереността и комуникационните умения на учениците. Специален фокус бе поставен върху изграждането на емпатия и интеркултурна осъзнатост чрез съвместни дейности, истории и рутинни практики, които подкрепят както езиковото, така и личностното израстване на учениците.



Във втората част на престижното събитие Erika Osváth, обучител и автор на учебни материали, насочи вниманието към темата за изпитната тревожност сред учениците на възраст 11 - 18 години. Тя представи практическа рамка за разбиране на причините за напрежението при оценяване и конкретни подходи за емоционална регулация в класната стая. В изложението си анализира как безпокойството влияе върху концентрацията и способността за извличане на знания в стресови ситуации, както и как учителите могат целенасочено да изграждат спокойна и последователна среда преди и по време на изпити. Акцент бе поставен върху ранното разпознаване на признаците на повишена тревожност и върху подкрепата на ученици, които се нуждаят от допълнително насочване.



Конференцията утвърди позицията си като водеща платформа за професионално развитие на преподавателите по английски език в България. Представените идеи осигуриха реални, приложими решения за работа в класната стая. For the Love of Teaching показва, че съвременното преподаване по английски език изисква едновременно научна основа, емоционална интелигентност и целенасочено развитие на педагогическите умения. Конференцията е част от последователната стратегия на издателство „Клет България“ да развива професионалната общност и да въвежда иновативни образователни решения в езиковото обучение.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...