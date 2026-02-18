Ето го състава на кабинета "Гюров"

БТА



Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. На 12 февруари държавният глава определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет.



Състав и структура на проектокабинета "Гюров":



Служебен министър-председател Андрей Гюров



Служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов



Служебен заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина



Служебен заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков



Служебен министър на финансите Георги Клисурски



Служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев



Служебен министър на външните работи Надежда Нейнски



Служебен министър на регионалното развитие и благоустройство Ангелина Тодорова-Бонева



Служебен министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов



Служебен министър на труда и социалната политика Хасан Адемов



Служебен министър на отбраната Атанас Запрянов



Служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова



Служебен министър на образованието и науката Сергей Игнатов



Служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски



Служебен министър на културата Найден Тодоров



Служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов



Служебен министър на околната среда и водите Юлиян Попов



Служебен министър на икономика и индустрията Ирина Щонова



Служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков



Служебен министър на електронното управление Георги Шарков



Служебен министър на туризма Ирена Георгиева



Служебен министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

